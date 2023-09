LIVE – Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa su Osimhen

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce. Le formazioni ufficiali.

Il Napoli ha necessariamente bisogno di guadagnare altri tre punti dopo la sontuosa vittoria per 4-1 contro l’Udinese. L’avversario del Napoli, però, sarà molto più complicato. L’Udinese vive un momento difficile ed è in piena lotta per la retrocessione. Il Lecce di Marco Baroni, invece, ha sorpreso tutti ed è nelle zone alte della classifica.

Il Lecce, poi, ha uno score impeccabile in casa. Al Via del Mare, infatti, sono ben 9 i punti conquistati dai pugliesi su 9 disponibili.

Garcìa scioglie ogni dubbio: la formazione ufficiale

Contro l’Udinese è sembrato che il Napoli abbia ritrovato gli automatismi che lo hanno contraddistinto lo scorso anno. Per questo motivo, Rudi Garcìa ha deciso di non cambiare l’undici titolare sceso in campo mercoledì sera contro i friulani.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcìa

La cronaca

