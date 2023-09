Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e in streaming: scopri i dettagli per seguire il match tra salentini e partenopei.

Dopo il turno infrasettimanale, le squadre si preparano per affrontare al meglio le prossime sfide del campionato. Per la settima giornata di Serie A, sarà proprio il match Lecce-Napoli ad aprire le danze. Entrambe le squadre si trovano a pari punti in classifica, a -4 dalle milanesi.

Da una parte i salentini, i quali dovranno risollevarsi dalla prima sconfitta stagionale contro la Juventus di Max Allegri. Dall’altra parte i partenopei, usciti vittoriosi dal match in casa contro l’Udinese di Sottil, dovranno dimostrare continuità per conquistare i 3 punti e avvicinarsi sempre di più ai primi posti in classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le 15.00 di sabato 30 settembre presso lo stadio Via del Mare di Lecce.

Le probabili formazioni

Il Napoli di Rudi Garcia deve rimanere concentrato, se vuole riconfermare la vittoria da poco ritrovata contro l’Udinese. Inoltre, c’è anche da dire che la squadra di Roberto D’Aversa non è assolutamente da sottovalutare, viste le ottime prestazioni disputate in questo inizio campionato.

Molto probabilmente, il tecnico francese potrebbe riconfermare la stessa formazione schierata contro i friulani. Per quanto riguarda l’attacco e il centrocampo, difficilmente Garcia deciderà di privarsi dei titolarissimi dal 1′ minuto. Tuttavia, non è completamente da escludere un possibile turnover, se si pensa al match di martedì 3 ottobre contro il Real Madrid in Champions League.

Di seguito, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Pongracic, Venuti; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Dove vedere Lecce Napoli

Lecce-Napoli andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere il match in TV basterà scaricare l’applicazione in questione su una Smart TV, oppure sulle console Xbox o Play Station, ma anche utilizzando dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION Box.

Invece, per coloro che sono in possesso sia dell’abbonamento DAZN che dell’abbonamento Sky, sarà possibile attivare “Zona DAZN” per seguire la partita in diretta sul canale 214 di Sky. Inoltre, si potrà seguire il match Lecce-Napoli anche in streaming, basterà semplicemente scaricare l’applicazione di DAZN sul proprio smartphone, tablet o PC.

Lo scorsa stagione, il match Lecce-Napoli si è concluso 2-1 per i partenopei grazie alla rete del capitano Giovanni Di Lorenzo e all’autogol di Gallo: verrà riconfermata la vittoria di quel 7 aprile?