Lecce Napoli, Corvino mette le mani avanti: le sue parole

Mancano poche ora al match tra Lecce e Napoli. Il ds dei giallorossi ha parlato proprio della sfida odierna ai microfoni de “Il Mattino”.

Lecce-Napoli è una sfida che potrà dire molto sulla stagione degli azzurri. I campioni d’Italia, infatti, devono dimostrare che la straordinaria prestazione offerta contro l’Udinese sia figlia di un gioco ritrovato e non un semplice fuoco di paglia. Il Lecce, in questo avvio di stagione, ha impressionato e si trova avanti al Napoli in classifica.

Sulla carta, però, non ci dovrebbe essere partita. A tal proposito, ha parlato il ds dei pugliesi, Pantaleo Corvino.

Crisi Napoli? Corvino non ha dubbi

Anche in questa stagione, Corvino ha dimostrato di avere un ottimo occhio per talenti che poi esplodono in Serie A. L’ottimo inizio del Lecce, infatti, è dovuto anche all’arrivo in Puglia di Krstovic e Almqvist.

Corvino ha presentato il match che inizierà alle 15 in una breve intervista ai microfoni de “Il Mattino“.

Di seguito le sue parole:

Lecce-Napoli che gara sarà?

“Davide contro Golia. Così come quando martedì abbiamo affrontato la Juventus. La differenza tra noi e gli azzurri è notevole, perchè il Napoli ha qualità da tutte le parti. Ma noi con i bianconeri abbiamo tenuto a lungo botta. E oggi dobbiamo ripetere la stessa partita”.

Corvino ha poi spiegato come se il Lecce dovesse battere il Napoli tratterebbe di un’imprese incredibile, soprattutto alla luce delle numerose assenze dei pugliesi. Il ds ha rivelato, inoltre, di non aver mai creduto alla crisi del Napoli, perchè Genoa e Bologna sono due squadre difficilissime da affrontare.