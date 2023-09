Emergenza totale per il Napoli: Garcia non ha speranze

Continuano a non arrivare notizie positive per il Napoli e per Rudi Garcìa. Adesso è emergenza totale e il tecnico non ha più speranze.

La partita contro l’Udinese potrebbe rappresentare il punto di svolta per la stagione del Napoli. Le prime cinque partite stagionali del Napoli avevano fatto cadere nello sconforto i tifosi partenopei. La squadra non si ritrovava e le prestazioni in campo erano state ampiamente insufficienti. I campioni d’Italia, che lo scorso anno hanno dominato in lungo e in largo il campionato, chiudendo con oltre 15 punti di vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica, non esistevano più.

I tifosi hanno subito individuato in Rudi Garcìa il problema degli azzurri. L’ex tecnico di Roma e Lione, infatti, sarebbe il principale colpevole del pessimo spettacolo offerto in questo inizio di stagione. Contro l’Udinese, però, è arrivata una prima svolta. Gli azzurri hanno dominato per 95 minuti, non lasciando scampo agli avversari. Il risultato finale recita 4-1 per gli azzurri, ma il passivo poteva essere ancora più ampio. I due pali di Kvaratskhelia gridano ancora vendetta, così come il miracolo in 1 vs 1 di Silvestri su Osimhen.

Oltre ad una fase offensiva che sembra ritrovata, il Napoli nelle ultime due uscite contro Udinese e Sassuolo sembra aver trovato anche una buona solidità difensiva. Decisivo in tal senso è stato l’ingresso tra i titolari di Natan. Il difensore brasiliano, dopo un lungo periodo di apprendistato, ha finalmente trovato spazio con maggior continuità. Oltre a buone doti difensive individuali, Natan ha mostrato una grande velocità che ha permesso al Napoli di giocare con la difesa più alta, riducendo così la distanza tra difesa e centrocampo. Il Napoli, così non lascia più voragini che hanno spianato la strada agli avversari nelle prime giornate di campionato.

Garcìa disperato, non ci sono speranze

Rudi Garcìa si è trovato costretto a fare affidamento su Natan dopo gli infortuni che hanno subito Amir Rrahmani e Juan Jesus. La coppia di centrali che fino a quel momento aveva giocato titolare è stata costretta ai box per due fastidi di natura muscolare.

Dall’edizione odierna del Corriere dello Sport arriva una notizia che gela Rudi Garcìa e i tifosi partenopei. Entrambi, infatti, non si sono ancora allenati con la squadra. Sicuramente salteranno il match di oggi pomeriggio contro il Lecce al Via del Mare.

L’emergenza per Garcìa, però, è totale. Sia Rrahmani che Juan Jesus, infatti, salteranno anche il match di martedì sera contro il Real Madrid valido per la seconda giornata di Champions League.