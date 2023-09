D’Aversa: “Risultato esagerato, vi spiego cosa ha fatto la differenza”

Le parole dell’allenatore del Lecce al termine della sconfitta casalinga della sua squadra contro il Napoli di Rudi Garcia.

Se da un lato il Napoli esulta per i tre punti c’è un Lecce che si lecca le ferite dopo la seconda sconfitta di fila in pochi giorni. L’allenatore dei salentini, Roberto D’Aversa ha ammesso la superiorità del Napoli e ha spiegato cosa non ha funzionato nella sua squadra. Di seguito il commento di D’Aversa ai microfoni di DAZN in seguito alla sconfitta del suo Lecce: “Krstovic va rifornito un po’ di più. Anche in occasione del secondo gol abbiamo perso palla perché non abbiamo servito il centravanti. Abbiamo commesso qualche errore ma sotto l’aspetto della volontà non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Probabilmente il risultato è troppo largo ma la sconfitta è meritata”.

D’Aversa mastica amaro: “Commessi errori, ma non sono queste le partite che dobbiamo vincere”

Per l’allenatore del Lecce questa è quindi una settimana da dimenticare fatta di due sconfitte su due partite giocate. Sebbene si trattasse di avversari sulla carta molto impegnativi come la Juventus e quest’oggi il Napoli. Queste le dichiarazioni in merito di D’Aversa: “Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, su entrambe le prestazioni però abbiamo concesso qualcosa. Anche oggi avremmo potuto riaprire la partita, ci è mancata la volontà di andare a far male e sfruttare le poche occasioni che abbiamo avuto”.

Sugli esterni del Lecce: “In questo momento stanno giocando tanto, non ho la possibilità di farli riposare. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo venuti meno nella parte finale. Quello che ha fatto la differenza è la determinazione”.

Infine il tecnico giallorosso chiude parlando della prestazione di Krstovic: “Sta giocando sempre, ha anche giocato in Nazionale, è stato servito poco. Oltre a far giocar bene la squadra è un giocatore che ti ruba il tempo. Siamo andati poche volte al cross, avremmo dovuto cercarlo di più”.