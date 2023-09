Consigli Fantacalcio, quali calciatori del Napoli schierare contro il Lecce

Ricomincia subito la Serie A, è tempo di schierare di nuovo la formazione al Fantacalcio: scopri quali calciatori del Napoli mettere in campo.

Arriva il weekend e arriva il momento di schierare nuovamente la formazione al Fantacalcio. Così come successo per il turno infrasettimanale, anche questa volta passerà solo un giorno dalla fine del turno precedente (o almeno il giorno del calcolo della giornata) a quello dell’inizio della giornata successiva.

Il settimo turno di Serie A parte sabato 30 settembre alle ore 15 con il match che vede impegnato proprio il Napoli contro il Lecce allo stadio Via del Mare. La squadra di Rudi Garcia ha ritrovato la vittoria e messo in mostra grandi cose nell’ultima gara contro l’Udinese, mentre i pugliesi si sono arresi per 1-0 alla Juventus. Ma ora vediamo chi schierare degli azzurri al Fantacalcio.

Chi schierare in Lecce Napoli al Fantacalcio

Tra turno infrasettimanale e match di Champions League alle porte, Rudi Garcia potrebbe effettuare un po’ di turnover: il nostro consiglio è di avere riserve sicure per quasi tutti i giocatori del Napoli. In porta ci sarà sempre Meret, mentre in difesa, vista l’assenza di alternative, giocheranno ancora Ostigard e Natan, con capitan Di Lorenzo sulla destra e uno tra Mario Rui e Mathias Olivera a sinistra. A centrocampo possibile un turno da titolare per Cajuste: potrebbe riposare uno tra Anguissa e Zielinski, mentre è certo del posto Lobotka. In avanti potrebbero arrivare le maggiori sorprese: occhio a Lindstrom che sfida Politano per la maglia da titolare; Osimhen e Kvaratskhelia difficilmente verranno lasciati fuori. Vediamo chi schierare ruolo per ruolo.

MERET – Non sarà una gara semplice per il Napoli: il portiere azzurro rischia il -1, fate bene le vostre valutazioni.

DI LORENZO – Il capitano partenopeo offre sempre ottime prestazioni e buoni voti, si deve schierare anche in questo match.

OSTIGARD – Del reparto difensivo è quello che convince meno: potete trovare di meglio per la vostra formazione.

NATAN – Due ottime gare con Bologna e Udinese, con l’ultima condita da un 6.5 di lusso per chi usa il modificatore: continuate a dargli fiducia.

MARIO RUI/OLIVERA – Tra i due preferiamo (di poco) il portoghese: aspettate le ufficiali, in caso di titolarità di Olivera, potreste virare altrove.

ANGUISSA/CAJUSTE – Se dovesse partire titolare, puntate su Cajuste, altrimenti lasciatelo fuori. Stesso discorso vale per Anguissa.

LOBOTKA – Partita da vero Lobotka contro l’Udinese: lo slovacco sta tornando quello dell’anno scorso, dove regalava 6.5 e 7 ogni weekend.

ZIELINSKI – Un altro gol all’ultima, un altro +3 per i suoi fantallenatori: il polacco non va lasciato mai fuori.

POLITANO/LINDSTROM – Questa volta potete vedere le formazioni ufficiali prima di prendere la scelta definitiva: schierate chi parte dal primo minuto. In caso abbiate solo Politano, potete metterlo in campo anche se dovesse iniziare dalla panchina.

OSIMHEN – Il caso social non l’ha toccato minimamente per quanto riguarda il campo, anzi il nigeriano è tornato anche al gol: è il vostro bomber, non dubitate mai di lui.

KVARATSKHELIA – Finalmente Kvara: gol e assist con l’Udinese, il georgiano è tornato.