Che intesa fra Ostigard e Natan: le parole non lasciano dubbi

Napoli 4, Lecce 0, il team di Rudi Garcia è la prima squadra ad espugnare il Via del Mare, contro un gruppo che ad oggi aveva rappresentato la più grande sorpresa della Serie A.

Prima Ostigard, poi il più attesto, Victor Osimhen, alla prima panchina stagionale, un pomeriggio perfetto in pratica, conclusosi con le reti del napoletano Gaetano e il rigore di Politano, guadagnato tra l’altro, sempre dal prodotto del vivaio azzurro.

La strategia del tecnico francese ha quindi pagato: un turnover ragionato, in grado di risparmiare minuti eccessivi ai top che dovranno più di tutti caricarsi la squadra sulle spalle martedì, nell’appuntamento più atteso, quello contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

Sugli scudi Leo Ostigard, sempre più leader della difesa dei campioni d’Italia in carica, queste le sue impressioni a DAZN:

“Felice per il goal, ma devo ringraziare Zielinski per l’assist top che mi ha fornito. – Sull’intesa con Natan, che pare incrementare di gara in gara, il norvegese si è così espresso: “Natan? Non è facile creare alchimia quando si è entrambi giovani come nel nostro caso, ma ci stiamo riuscendo”.