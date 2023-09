Caso Osimhen, i legali attaccano il Napoli: mossa di rottura

Le polemiche per il caso TikTok di Victor Osimhen non tendono a placarsi. I legali del giocatore pronti ad attaccare il Napoli.

Gli ultimi giorni di Osimhen al Napoli sono stati certamente i più complicati dell’avventura partenopea del nigeriano. Tutto parte dalla sostituzione a Bologna, quando Osimhen critica veementemente la scelta di Garcìa. L’allarme sembra rientrare con un chiarimento il giorno successivo sia con il tecnico che con la squadra, ma alla vigilia di Napoli-Udinese arriva un comunicato ufficiale di Roberto Calenda ad agitare nuovamente le acque.

L’agente di Osimhen, con un duro comunicato, attacca il Napoli per aver leso l’immagine del giocatore attraverso dei video su TikTok. Si scatena un polverone, con Calenda che minaccia di agire per vie legali contro il Napoli. Nella giornata di ieri arriva un comunicato del Napoli, in cui si specifica come l’intento dei video su TikTok, fosse quello di ironizzare e non c’era alcuna intenzione di voler offendere Osimhen.

La mossa dei legali di Osimhen contro il Napoli

Il comunicato, però, non basta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che i legali del numero 9 azzurro sono pronti ad agire.

Secondo quanto riporta la “Rosea”, pare che la squadra di avvocati di Victor Osimhen sia pronta a presentare un esposto alla Fifa per la questione razzismo. Una scelta dura che sicuramente non intende distendere gli animi tra il nigeriano e il club partenopeo.