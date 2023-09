“Caos Real prima del Napoli”, scoppia la polemica in Spagna: nel mirino il big

Manca poco all’esordio casalingo del Napoli in Champions League, contro il Real Madrid. Intanto in Spagna scoppia un caso Real

Martedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena Napoli-Real Madrid, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Si tratta della prima partita casalinga di Champions in stagione. I tifosi hanno letteralmente preso d’assalto la vendita dei tagliandi, facendo segnare un nuovo record d’incassi. Il Maradona sarà sold out ed è pronto a caricare la squadra di Garcia.

Non è il primo incontro tra le due compagini, che si sono già affrontate quattro volte nella massima competizione europea. L’ultima volta nell’annata 2016-17, quando si registrò il precedente record d’incasso dell’impianto di Fuorigrotta. Il conto delle vittorie è totalmente a favore dei Blancos: 3 vittorie su 4, a completare il conteggio un pareggio.

Il Real Madrid non arriva al prossimo match del Maradona nelle migliori delle condizioni. La squadra guidata da Carlo Ancelotti ha vinto con scioltezza nelle ultime due sfide contro l’insidioso Girona e il Las Palmas, però la sconfitta per 3-1 in casa dell’Atletico Madrid, in un derby di Madrid sentitissimo, ha fatto preoccupare i tifosi. Inoltre, in queste ore, è scoppiato un vero e proprio caso, che ha coinvolto uno dei pilastri della rosa: Luka Modric.

Real Madrid, scoppia il “caso Modric”: nube di polemiche in Spagna prima della sfida con il Napoli

Il centrocampista croato ha accumulato zero minuti dal derby di Madrid, nel quale è partito titolare ma poi è stato sostituito allo scadere della prima frazione di gioco. Solo panchina invece nelle ultime due gare contro Las Palmas e Girona, addirittura in quest’ultima partita Ancelotti non ha terminato i cambi, ma comunque non gli ha concesso spazio.

In Spagna parlano già di “bocciatura” da parte di Ancelotti. E Marca, uno dei quotidiani più importanti del paese si interroga: “Esiste un caso Modric? Seconda panchina consecutiva dopo il derby”, questo il titolo in prima pagina.

Dunque, in vista del prossimo match contro il Napoli è lecito aspettarsi un’esclusione, almeno dal primo minuto, per Luka Modric. Al suo posto le opzioni di livello non mancano. Nelle ultime uscite Ancelotti ha optato per un 4312, una volta ha preferito Bellingham a Modric nel ruolo di trequartista, nell’altra l’ex Milan Brahim Diaz.

Il britannico, visto il clamoroso andamento di questa prima fase di stagione, è in vantaggio per un posto da titolare al Maradona. In ogni caso le possibilità di Ancelotti sono infinte, la squadra a sua disposizione è di livello assoluto e l’esclusione di un giocatore dal talento assoluto (vincitore del Pallone d’Oro) come Modric ne è la prova lampante.