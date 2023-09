Lutto nel mondo dello spettacollo: si è spento a soli 47 anni

Molto amato in città e dai calciatori del Napoli, non ce l’ha fatta a superare la malattia e oggi è spento a soli 47 anni

Frank Carpentieri non ce l’ha fatta. Si è spento a soli 47 anni il celebre Dj di Made in Sud che, negli anni, ha contribuito a rendere celebre il programma napoletano. Show tutto meridionale che, con il tempo, è diventato uno dei programmi più apprezzati in tutto il Paese e Frank Carpentieri, con le celebri musiche e remix, è stato un grande protagonista. Da molto tempo il dj combatteva duramente in una lotta contro il cancro che alla fine ha purtroppo preso il sopravvento.

Musicista, disk jockey e produttore è nato nel 1976. Negli anni ha iniziato a collaborare con personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo napoletano tra cui Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Antonio De Carmine, Clementino e poi anche Rocco Hunt e i Subsonica. Da alcuni mesi era ricoverato all’ospedale napoletano Monaldi. Molto apprezzato anche dai calciatori del Napoli, spesso ospiti dello show Made in Sud su Rai 2. Nello scorso mese di dicembre gli hanno fatto recapitare un videomessaggio. Già ricoverato, protagonisti del filmato erano Meret, Simeone, Lobotka e Di Lorenzo che augurarono una pronta guarigione a Carpentieri.

L’ultimo messaggio social del dj di Made in Sud

Tanta la tristezza per la scomparsa di Frank Carpentieri, musicista e dj molto apprezzato a Napoli e in Italia. Sui profili social del 47enne sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati da fan, amici e persone incredule di una scomparsa in età così giovane. Da tempo lottava contro il cancro e aveva scritto su Instagram e Facebook che avrebbe combattuto fino alla fine con questo terribile male.

A 18 anni nel 1995, inizia a fare serate nei club. Il Sea Wold con Jg Bros, l’esperienza ad Ibiza e l’amicizia con Raiz degli Almamegretta e anche una piccola parte nel film “Il principe abusivo” diretto da Alessandro Siani, con cui ha collaborato per anni. Proprio questa sera era previsto al Teatro Cilea di Napoli lo spettacolo “Frank Carpentieri: Brothers & Sisters” a cui il dj avrebbe dovuto partecipare con tanti amici e artisti e colleghi della scena napoletana. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’evento è stato annullato e verrà riproposto successivamente. Lo spettacolo sarà un’occasione per omaggiare la memoria del disk jockey Frank Carpentieri. Di seguito uno dei suoi ultimi messaggi social in cui ha pubblicamente ringraziato tutti i medici e le strutture ospedaliere che lo hanno tenuto in cura per molti mesi: