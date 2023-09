Lecce-Napoli, i convocati di Garcia: c’è la notizia su Rrahmani e Juan Jesus

Il Napoli domani affronterà al Via del Mare il Lecce. Poco fa sono stati diramati i convocati per la sfida contro i pugliesi.

La 7ª giornata di Serie A sarà aperta dall’anticipo delle ore 15:00 in programma domani, ovvero Lecce-Napoli. Gli azzurri vanno a caccia di risposte positive dopo l’ottima prestazione contro l’Udinese nel corso del turno infrasettimanale.

La gara precederà la super sfida di Champions League contro il Real Madrid, che si disputerà martedì sera. Scopriamo i convocati del Napoli per l’impegno contro il Lecce.

I convocati del Napoli per la sfida contro il Lecce

Il Napoli si appresta a partire alla volta di Lecce, dove domani affronterà i salentini. In questo avvio stagionale la squadra di Roberto D’Aversa figura tra le sorprese, visto che attualmente vanta lo stesso punteggio degli azzurri in classifica. I campioni d’Italia proveranno a staccare il Lecce nel match di domani, provando a portare a casa i 3 punti.

Per l’impegno di domani Rudi Garcia ha fatto le sue scelte e stilato la lista dei convocati per il match. Difatti non c’è alcuna sorpresa nei convocati del Napoli, con tutti i giocatori arruolabili che partiranno alla volta di Lecce. Seconda convocazione consecutiva per il giovanissimo difensore Luigi D’Avino, che dopo esser stato convocato per il match contro l’Udinese è stato riconfermato anche per la sfida contro il Lecce.

La sua convocazione è dovuta all’enorme emergenza che ha colpito il Napoli nel reparto difensivo. Difatti gli azzurri dovranno fare a meno ancora per qualche settimana sia di Juan Jesus che di Amir Rrahmani, che in questo inizio di stagione sancivano la coppia difensiva titolare.