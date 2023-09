Caso Osimhen, dalla Nigeria non ci stanno: interviene addirittura il Governo!

Il caso Osimhen sembrava chiuso, ma in Nigeria è scoppiato un caso diplomatico. Le parole forti del Ministro dello Sport nigeriano sulla vicenda.

Sembrava rientrato il caso Osimhen in casa Napoli, soprattutto dopo il comunicato ufficiale di ieri. Dalla Nigeria però così non sembra, con il Ministro dello Sport che si è esposto sulla vicenda, rilasciando delle dichiarazioni forti.

Il Ministro dello Sport nigeriano si sta muovendo in prima persona per capire se ci siano episodi di razzismo verso Osimhen, e dunque valutare insieme all’attaccante del Napoli eventuali azioni.

Il Ministro dello Sport nigeriano parla del caso Osimhen

Il caso Osimhen esploso nei giorni scorsi ha scatenato delle reazioni forti non solo nel mondo del calcio, ma in quello dello Sport generale. La vicenda ovviamente è arrivata fino in Nigeria, dove non è mancata la reazione da parte del Ministro dello Sport nigeriano. Proprio poco fa sono state rese le sue dichiarazioni in merito all’accaduto.

Il Ministro dello Sport nigeriano John Owan Enoh ha rilasciato un comunicato stampa in cui parla dell’episodio accaduto a Victor Osimhen. Questo il pensiero del Ministro sull’accaduto: “Nell’ultimo weekend gli sviluppi arrivati da Napoli per quanto riguarda Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti”.

Proseguendo nel suo comunicato, Enoh ha annunciato come sia in contatto con le autorità italiane: “Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia. Sotto quest’amministrazione ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga dato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”. Parole forti quelle del Ministro dello Sport nigeriano, che dimostrano come la vicenda non sia definitivamente chiusa.

Dunque nel breve periodo potrebbero esserci altri risvolti in merito al caso mediatico riguardo Osimhen scoppiato pochi giorni fa. Addirittura in Nigeria l’episodio è giunto fino ai massimi organi del Governo, che sarebbero pronti a intraprendere delle azioni dure nel caso in cui questi episodi si ripetano. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda riguardante l’attaccante del Napoli, o se il caso sarà definitivamente chiuso.