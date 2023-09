Balotelli attacca il Napoli su Osimhen: “È inaccettabile”, poi il messaggio ai tifosi

L’attaccante ha voluto dare propria opinione per quanto riguarda il caso Osimhen, fonte di tante discussioni in settimana.

Mario Balotelli è tornato a parlare in diretta su Twitch a Tvplay dove si è soffermato su tanti episodi di questo turno infrasettimanale per la sesta giornata di campionato. L’argomento di discussione principale, oltre al roboante 4-1 subito dalla Roma contro il Genoa, è stato chiaramente l’episodio relativo a Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano del Napoli è stato al centro di molte attenzioni mediatiche in settimana a causa di un video postato dalla società su Tik Tok. Nel filmato il Napoli ha ironizzato sul calcio di rigore fallito contro i Bologna ed è andato su tutte le furie minacciando di andare per vie legali contro la società. Mario Balotelli ha preso le difese del giocatore ritenendo inaccettabile quanto fatto dalla società partenopea.

Le parole di Mario a tvplay

L’attaccante bresciano è rimasto colpito e basito da quanto successo in settimana nella vicenda Osimhen tanto da andarci giù pesante contro chi ha postato il filmato sul social cinese. Secondo Balotelli quanto accaduto è una cosa senza senso faticando a capire le motivazioni di questa pubblicazione in un momento per giunta delicato per la società.

“Ci vuole rispetto – ha detto Mario Balotelli – non si scherza in questo momento con Osimhen. Anche lui ha sbagliato a togliere le foto con il Napoli dal suo profilo, i tifosi non hanno fatto nulla. Credo, in ogni caso, che possa restare al Napoli massimo per un altro anno. Se avessero chiesto ad Osimhen del video, con grandi probabilità non avrebbe dato il consenso per postarlo. A me una roba del genere avrebbe fatto infuriare e non poco”.