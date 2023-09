Anguissa difende il suo compagno di squadra: il messaggio è chiaro

Mentre il Napoli prepara la sfida contro il Lecce, l’azzurro Anguissa tramite una storia Instagram difende ed elogia un compagno di squadra.

L’avvio di stagione di Frank Anguissa non è stato dei migliori. Dopo una stagione vissuta al top della forma, il centrocampista camerunese è apparso sottotono in queste prime uscite stagionali del Napoli. Però negli ultimi impegni contro Bologna ed Udinese, Anguissa è stato tra i migliori in campo del Napoli, segno di una condizione in netto miglioramento.

Tramite una storia sul suo profilo Instagram, Anguissa ha preso le difese di un azzurro e lo ha elogiato.

Anguissa difende ed esalta Kvaratskhelia

Nessuno si sarebbe aspettato un avvio di stagione a targhe alterne per il Napoli. Dopo lo splendore dimostrato nell’intero arco della passata stagione, ormai la tifoseria era abituata solamente a prestazioni da capogiro. Purtroppo però l’avvio è stato titubante, con la squadra che sta faticando a capire i dettami tattici del neo allenatore Rudi Garcia.

Nonostante ciò si sono visti segnali di ripresa nelle ultime due gare contro il Bologna e l’Udinese, in cui il Napoli ha raccolto 4 punti sui 6 a disposizione, accorciando le distanze dalle dirette concorrenti. Molti giocatori del Napoli sono apparsi fuori forma in queste prime partite, tra cui Anguissa. Il centrocampista camerunese è sembrato molto indietro di condizione fisica, ma le ultime due partite hanno evidenziato segnali di crescita anche da parte sua.

Sono diversi i giocatori del Napoli al centro del vortice delle critiche della stampa in questo momento. In prima fila c’era Khvicha Kvaratskhelia, che non trovava la via della rete dallo scorso marzo. Contro l’Udinese si è rivista la miglior versione dell’esterno georgiano, che oltre a ritrovare il gol ha colpito anche due pali. Il ritrovamento di una gemma preziosa come Kvaratskhelia è fondamentale per il Napoli, visto che grazie alla sua imprevedibilità può far molto male alle difese avversarie.

A prendere le difese di Kvaratskhelia è stato proprio Frank Anguissa, che ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto insieme al georgiano. Nell’immagine è ritratto un abbraccio tra i due, con Anguissa che ha messo a tacere le critiche verso il georgiano definendolo “Puro Crack”. Oltre all’elogio verso Kvaratskhelia, sono seguite alcune emoji rivolte verso gli scettici. Difatti la più eloquente è quella che mette a zittire tutti, seguita da quella di un pittore, di un genio, di un leone e da alcune stelle che brillano. Tutte queste emoji di Anguissa descrivono perfettamente ciò che è Kvaratskhelia per i tifosi e per i compagni di squadra. Adesso tutti si aspettano che sia lui a trascinare i compagni verso altri successi dopo lo scudetto della passata stagione.