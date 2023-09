Annuncio di Ancelotti in conferenza: recupero lampo, ci sarà contro il Napoli

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa di vari temi, tra cui gli infortunati. L’allenatore del Real Madrid ha fornito indicazioni importanti su un giocatore.

Nella giornata di domani, sia il Napoli che il Real Madrid scenderanno in campo per disputare il loro match di campionato. Poi le due squadre inizieranno la preparazione per la super sfida di martedì sera al Diego Armando Maradona, valida per la 2ª giornata dei gironi di Champions League.

L’ex allenatore del Napoli ed attuale del Real Madrid Carlo Ancelotti ha svelato alcune novità su dei giocatori attualmente infortunati verso la sfida contro gli azzurri.

Ancelotti parla delle condizioni fisiche di David Alaba verso il Napoli

Nell’ultimo turno de LaLiga contro il Las Palmas, Carlo Ancelotti aveva visto alzare bandiera bianca anche a David Alaba nel corso del primo tempo del match. Le condizioni fisiche del difensore austriaco avevano fin da subito destato preoccupazione verso l’impegno contro il Napoli, ma l’allenatore ha annunciato una novità a sorpresa.

Alaba difatti è uno dei fedelissimi di Ancelotti al Real, con il centrale austriaco che disputa nella maggior parte dei match gli interi 90′ minuti. L’allenatore italiano ha parlato delle condizioni di Alaba in conferenza stampa, annunciando una novità: “L’infortunio di David Alaba non è gravissimo, contro il Napoli potrebbe farsi trovare pronto. Le pause internazionali sono il problema. I giocatori sono stanchi e non c’è tempo per recuperare”.

Dunque a meno di clamorose sorprese, Alaba dovrebbe essere presente martedì sera al Maradona e disputare la gara dal 1′ minuto contro il Napoli. Allarme rientrato in casa Real, che potrà contare sull’affidabilità e l’esperienza del difensore austriaco nello scontro diretto contro il Napoli di Rudi Garcia. L’annuncio di Carlo Ancelotti spegne anche alcune voci di mercato circolate nelle ultime ore. Si ipotizzava che i Blancos stessero pensando di acquistare l’ex compagno di squadra dell’austriaco Jerome Boateng a parametro zero.

Oltre a parlare di Alaba, Ancelotti ha svelato anche delle novità riguardanti Vinicius: “Sta bene e giocherà dall’inizio. Vedremo quanto durerà. Potrebbe fare tutti i 90, ma dipende da cosa gli chiederemo. Pare che stia benissimo ed ha recuperato completamente. Non cambieremo il nostro sistema ma modificheremo alcuni dettagli per migliorare la nostra solidità”. Dunque anche l’esterno brasiliano sarà a disposizione contro il Napoli dopo i recenti problemi che l’hanno costretto a saltare alcuni impegni dei Blancos.

Il Napoli sperava nell’assenza di Alaba nel reparto difensivo del Real Madrid, visto che l’austriaco è capace sia di effettuare una perfetta fase difensiva, ma anche impostare l’azione dal basso grazie alle sue buone qualità tecniche. Ciò però non deve creare alcun effetto nel Napoli. Gli azzurri devono rimanere concentrati sul lavoro da svolgere per provare a far male agli avversari come avvenuto contro l’Udinese. Adesso la squadra di Garcia dovrà essere settata sulla gara di domani contro il Lecce. Solamente al termine dell’incontro con i pugliesi si potrà iniziare a pensare alla sfida contro il Real Madrid.