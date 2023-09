Presentazione Gattuso al Marsiglia, il tecnico cita il Napoli: le parole fanno discutere

L’ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso è stato presentato come nuovo allenatore del Marsiglia e ha fatto un riferimento a Napoli: le sue parole

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia, in seguito ad una lunga trattativa. Quest’oggi ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione. Il Marsiglia è una squadra in piena crisi, non una sfida facile per l’ex allenatore del Napoli, che torna in panchina dopo la fallimentare esperienza in Liga, con il Valencia.

Nelle ultime settimane stanno facendo discutere abbastanza le discussioni con i tifosi. Queste sono state la causa principale dell’addio di Marcelino, minacciato dagli ultrà a causa dell’andamento poco soddisfacente della squadra. Ed è anche per questo motivo che il presidente Longoria ha scelto Gattuso. Un allenatore di forte personalità, che fa di tutto pur di proteggere la sua squadra da pressioni esterne.

Presentazione di Gattudo: le sue parole e il confronto Marsiglia-Napoli

“La parola d’ordine è Europa. Nel mio contratto c’è un’opzione legata all’Europa”, l’obiettivo finale della squadra di Gattuso è ben chiaro. L’allenatore pensa però che ci siano buoni presupposti per riuscirci: “Serve intensità, il calcio moderno ne ha bisogno. Ho uno staff che mi aiuta molto”.

Il Marsiglia può contare su uno degli stadi più infuocati d’Europa. “Il Vélodrome è uno dei rari esempi di stadio europeo paragonabile a quelli del Sudamerica. C’è davvero un’atmosfera incredibile, trema tutto”– l’elogio di Gattuso.

Tuttavia, l’allenatore ex Milan e Napoli non subisce la pressione dell’ambiente per un motivo ben preciso: “Qui c’è molta pressione, ma ho allenato a Napoli e le due città sono un po’ simili“– il paragone di Gattuso che spiazza tutti.