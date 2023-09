Garcia in conferenza: “Ci mancano i tre punti contro la Lazio”, poi il commento su Natan

Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, ha parlato anche in conferenza stampa della straordinaria vittoria azzurra contro l’Udinese.

Un Napoli revitalizzato quello sceso in campo questa sera contro l’Udinese. Tutte le tossine accumulate negli ultimi giorni con i vari problemi in campo e extra campo che hanno colpito Osimhen, sono state eliminate da una prestazione sontuosa. Il Napoli di Garcìa, per la prima volta dall’inizio dell’anno, ha dominato per tutti i 90 minuti e il risultato lo dimostra. I partenopei si sono imposti per 4-1 sull’Udinese e hanno accorciato in classifica sull’Inter sconfitta 1-2 dal Sassuolo.

Le parole di Garcìa in conferenza stampa su Natan

Come di consueto, il tecnico del Napoli ha presenziato in conferenza stampa nel post partita. Il tecnico ha analizzato la vittoria sull’Udinese, ma ha lanciato anche un monito per il proseguo della stagione.

Inizialmente, il tecnico ha parlato del periodo complicato del Napoli, e si è detto contento della prestazione offerta dai suoi. Garcìa ha elencato i ciò che di positivo esce dallo Stadio Maradona, ovvero la reazione agli ultimi giorni di Osimhen, la prestazione di un “grande Kvara”.

Garcìa ha poi svelato gli obiettivi per le prossime partite, spiegando che però bisogna principalmente recuperare le energie giocando ogni tre giorni. Sempre per questa necessità ha deciso di dare più riposo a Osimhen e Politano.

L’ex allenatore della Roma ha spiegato che i miglioramenti sono dovuti ad una maggior conoscenza della squadra e si è detto soddisfatto del gioco espresso dai suoi uomini questa sera. Garcìa ha poi ringraziato anche la fortuna che aveva voltato le spalle a Bologna.

Garcìa, poi, si è espresso così su Natan e la fase difensiva: