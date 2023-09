È il pallino di De Laurentiis, ma ora può finire al Real Madrid: tifosi spiazzati

Napoli e Real Madrid, destini legati non solo dalla prossima sfida di Champions. I Blancos si fiondano su un ex obiettivo degli azzurri

La prossima sfida di Champions League vedrà affrontarsi Napoli e Real Madrid allo Stadio Diego Armando Maradona. Quella cominciata dai Blancos con una vittoria in extremis contro l’Union Berlino, sarà l’ultima Champions di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real. Infatti, dopo averne vinte quattro (record assoluto per un allenatore), due con il Milan e due con il Real Madrid non vi prenderà più parte. A partire dalla fine di questa stagione, l’allenatore ex Napoli assumerà il ruolo di commissario tecnico della Nazionale brasiliana.

Dunque il presidente del Real Madrid Florentino Perez è già alla ricerca di un sostituto. Sono tanti gli allenatori osservati dalla dirigenza. Tra questi vi sono profili più esperti, che già da alcuni sono protagonisti in Champions League e profili più giovani, che però hanno dimostrato già ottime capacità. Con un occhio di riguardo agli ex giocatori del Real, sulla scia della fortunata scelta di Zidane. Questi ultimi conoscono bene l’ambiente e la mentalità, dunque potrebbero avere un periodo di ambientamento minore.

Tra questi profili c’è senza dubbio quello di Xabi Alonso. Il suo Bayer Leverkusen è la sorpresa della prima parte di Bundesliga: è in testa a pari punti con il Bayern Monaco e per tanti è il prescelto a sedersi sulla panchina del Bernabeu.

Futuro allenatore Real Madrid, non c’è solo Xabi Alonso: dall’Inghilterra fanno il nome di un pallino di De Laurentiis

Stando a quanto riportato dal giornale inglese Daily Mail, l’ex centrocampista del Real Madrid non è l’unico indiziato a prendere il posto di Carlo Ancelotti. Infatti, Florentino Perez avrebbe messo nel mirino Roberto De Zerbi, che sta sconvolgendo l’intera Premier League con il gioco messo in mostra dal suo Brighton.

De Zerbi è un pallino del presidente De Laurentiis, tante volte è stato accostato alla panchina del Napoli, ma non si è mai concluso nulla. Ora, con l’approccio del Real Madrid potrebbe risultare ancora più improbabile un suo approdo sulla panchina azzurra.

Tuttavia sono da capire le intenzioni di De Zerbi, che varie volte ha sottolineato il fatto che si trovi benissimo in Premier League, dove ha conquistato la fiducia di colleghi e addetti ai lavori dopo un anno di proficuo lavoro in Inghilterra. Dunque, non è improbabile un suo rifiuto per continuare ad allenare nella massima serie britannica.