Zielinski “ruba” il rigore ad Osimhen: svelato il retroscena sul battitore

Napoli in vantaggio su calcio di rigore segnato da Zielinski. Spunta un retroscena di pochi attimi prima della battuta.

Finalmente il Napoli sta giocando da Napoli. La prima frazione di gioco contro l’Udinese è stata molto positiva con gli azzurri che stanno giocando a ritmi elevati e con buone combinazioni. Al termine del primo tempo il risultato dice 2-0 per il Napoli.

Gli azzurri hanno sbloccato il risultato su calcio di rigore. Dagli undici metri è andato Piotr Zielinski, ma spunta un retroscena.

Rigore per il Napoli: il tiratore di Garcìa

Il retroscena è stato svelato dai bordocampisti di Dazn che hanno spiegato quanto è successo pochi istanti prima del penalty.

Garcìa aveva chiesto ad un raccattapalle di mandare un messaggio ai suoi giocatori. Secondo il tecnico a tirare il rigore, dopo l’errore di domenica, doveva essere Victor Osimhen.

Zielinski, però, si era già impossessato del pallone e alla fine ha calciato lui dagli undici metri.

Si tratta di un curioso retroscena, ma che spiega come la diatriba tra il nigeriano e il tecnico è finita e come Garcìa voleva mettere a tacere fin da subito le polemiche per il video Tik Tok del Napoli. Le polemiche, poi, le ha messe a tacere Osimhen che pochi minuti più tardi ha siglato il 2-0.