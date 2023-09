Retroscena Spalletti: vestirà il bianconero, ha già firmato a luglio

Presto con i bianconeri che lo accoglieranno nel club per affidargli un’importante mansione

Nemmeno il tempo di archiviare la partita, finita in pareggio, tra Napoli e Bologna che sulla società partenopea si è abbattuto un uragano di situazioni destabilizzanti. Prima il litigio (rientrato), già in campo, tra Osimhen e Garcia e poi lo stesso nigeriano che si è reso protagonista di una possibile azione legale nei confronti della società. Il motivo? un filmato sul social cinese Tik Tok pubblicato dal Napoli che si faceva “ironicamente” beffe dell’attaccante deridendolo del calcio di rigore fallito domenica sera.

Pubblicazione che non è piaciuta al centravanti tanto da aver cancellato tutte le foto da Instagram che lo ritraevano con la maglia azzurra del Napoli. Un colpo basso per i tifosi che davvero non si aspettavano questo possibile scenario con l’attaccante che ormai era diventato il beniamino e l’eroe “mascherato” della città. Intanto tra poche ore ci sarà il calcio d’inizio del turno infrasettimanale di campionato, valevole per la sesta giornata. Il Napoli ritornerà, dopo tre trasferte tra campionato e Champions League, a giocare al Maradona dove attenderà l’Udinese di Andrea Sottil.

Spalletti jr all’Udinese con un ruolo importante

Proprio ai friulani, avversari del Napoli questa sera, finirà il figlio di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Sportitalia Federico Spalletti, figlio del Ct della Nazionale italiana, ha già firmato a luglio un contratto che lo legherà alla società friulana. All’Udinese infatti, Spalletti jr, ha firmato a luglio un contratto di apprendistato che potrebbe farlo diventare osservatore dei bianconeri in Italia e attraverso lo scouting video. Il figlio dell’ex allenatore del Napoli aveva già conseguito um diploma a Coverciano, sede di lavoro attuale del papà, con il quale era diventato osservatore.

Il tutto era avvenuto dopo essere riuscito a superare un corso federale per poi poter prendere finalmente il patentino per poter operare come scout. Una mansione importante sopratutto per una società come l’Udinese, innanzitutto perché il papà, con quel club, ci ha fatto la storia e poi perché i bianconeri sono da sempre una società che sa sorprendere su questo fronte. Tanti colpi scavati da campionati semi sconosciuti per poi rivelarli al mondo come futuri top player. Alexis Sanchez, Rodrigo De Paul, Samir Handanovic e Piotr Zielinski, sono soltanto alcuni dei calciatori lanciati dalla società friulana.

In serata proprio l’Udinese sarà l’avversario del Napoli. Nemmeno la squadra di Sottil viene da un momento positivo. Senza ancora aver trovato la via della vittoria proverà a mettere i bastoni tra le ruote del Napoli che, in questo momento, è alle prese con una difficile situazione che vede coinvolto il suo calciatore più forte.