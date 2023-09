Osimhen segna, due gesti dal campo sorprendono tutti!

Nelle ultime ore a Napoli ha tenuto banco il caso Victor Osimhen. Lo Stadio Maradona ha accolto a suo modo l’attaccante nigeriano.

Victor Osimhen è l’uomo del momento in casa Napoli. La settimana del centravanti nigeriano non era cominciata nel migliore dei modi. A Bologna, domenica scorsa, Osimhen aveva lasciato il campo tra le polemiche. Al momento della sostituzione, Osimhen ha mostrato tutto il suo disappunto per la decisione di mister Rudi Garcìa. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore e con il risultato ancora sullo 0-0, Osimhen voleva giocare gli ultimi minuti con due punte. Garcìa non era dello stesso parere e ha scelto di sostituire il numero 9 con Simeone.

La situazione sembrava essere rientrata con Osimhen che ha avuto un lungo colloquio a Castel Volturno con Garcìa per chiarire gli eventi del giorno prima. Il capocannoniere dello scorso campionato, poi, si è scusato anche con il compagno di reparto, Giovanni Simeone anche se fosse palese come le polemiche di Osimhen non fossero indirizzate al centravanti argentino.

Come detto, dunque, tutto sembrava proseguire per il meglio in vista della sfida di questa sera contro l’Udinese. A rompere un già precario equilibrio, però, è arrivato Roberto Calenda, agente di Osimhen. Il Napoli ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Tik Tok, in merito al rigore sbagliato da Osimhen contro gli emiliani. Osimhen non l’ha presa benissimo e il suo agente ha minacciato di procedere per vie legali contro la società azzurra per aver leso l’immagine del proprio assistito. Osimhen, inoltre, ha eliminato tutte le foto con la maglia del Napoli dal proprio profilo Instagram.

La Curva A si schiera sul caso Osimhen

Una bomba ad orologeria quella che è scoppiata in casa Napoli nella tarda serata di ieri. In molti avevano messo in dubbio la presenza di Osimhen per il match di questa sera contro i friulani, ma alla fine Garcìa ha deciso d convocarlo e farlo scendere in campo dal primo minuto.

La tifoseria azzurra ha criticato duramente Osimhen per gli eventi degli ultimi giorni e ha deciso di mandare un messaggio anche nel corso del match di questa sera contro l’Udinese.

Con uno striscione, la Curva A ha ribadito come la maglia azzurra debba essere al primo posto.

Di seguito il contenuto del messaggio:

“Oltre ogni singolo comportamento: il rispetto per la maglia resta il primo comandamento”.

Osimhen in gol, i gesti dal campo

Da segnalare, però, come nel pre partita i tifosi abbiano accolto tra gli applausi il loro beniamino che rientrando negli spogliatoi ha risposto con un applauso.

Inoltre, merita una menzione la reazione dello stadio dopo il gol: sono arrivati applausi per il nigeriano, con Politano in prima linea ad incitare il pubblico con chiari gesti delle mani e indicando il calciatore. Il nigeriano si è esposto invece in un’esultanza piuttosto contenuta, in cui non si è nemmeno tolto come da tradizione la maschera protettiva.