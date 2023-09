Osimhen, pace fatta col Napoli? La risposta del Maradona

Osimhen, dopo le polemiche delle ultime ore, gioca da titolare e segna il gol del 2-0. La reazione alla sostituzione dei tifosi del Napoli.

Il Napoli sta disputando una grandissima partita contro l’Udinese. Gli azzurri, per la prima volta in questa stagione, stanno dominando il match come non gli si vedeva fare da molto tempo. Gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori erano tutti puntati su Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano dopo aver vissuto giorni difficili per le diverse polemiche che si sono scatenate dopo la sostituzione contro il Bologna e il comunicato del suo agente, ha risposto presente. Una grande prestazione, condita dal gol del 2-0.

Sostituzione Osimhen, la reazione del Maradona

Dopo un’ora di gioco, Rudi Garcìa ha deciso di sostituire il nigeriano per lasciar spazio a Giovanni Simeone.

In questo caso, non c’è stata nessuna polemica o reazione oltre i limiti del nigeriano. Il numero 9 ha salutato Simeone e anche il suo tecnico.

Anche il popolo partenopeo ha sostenuto il suo beniamino con un lungo applauso al momento della sostituzione. I tifosi vogliono dimenticare quanto successo negli ultimi giorni e guardare con positività al futuro.