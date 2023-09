LIVE – Napoli-Udinese, Osimhen gioca? Le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Udinese. Garcìa ha comunicato la formazione titolare: la scelta su Osimhen.

Il Napoli tra pochi istanti scenderà in campo per sfidare l’Udinese in un match valido per la sesta giornata di Serie A. L’ultima volta che gli azzurri hanno affrontato I friulani, la partita è stata risolta da Victor Osimhen e ha certificato la vittoria dello Scudetto. Quest’anno la musica è cambiata e Osimhen è un caso per il Napoli.

La querelle per il video Tik Tok ironico sul rigore sbagliato ha certamente destabilizzato la vigilia dei partenopei. In molti pensavano che Osimhen non venisse nemmeno convocato, ma Garcìa ha deciso di aggregarlo al gruppo squadra. In questo momento di difficoltà sia dentro che fuori dal campo, c’è bisogno di una mano da tutti.

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali

Manca poco meno di un’ora al calcio d’inizio del Maradona e il Napoli attraverso i propri canali social ha comunicato le scelte di Garcìa.

Il grande punto interrogativo in casa Napoli era proprio la presenza dell’attaccante nigeriano che sembrava ad un passo dall’esclusione. Rudi Garcìa, invece, ha deciso di schierarlo titolare andando a completare il tridente con Kvaratskhelia e Politano.

Di seguito la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcìa.

La cronaca

