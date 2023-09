Garcia chiarisce tutto: le parole su Osimhen e Kvaratskhelia

Un grande Napoli scaccia i pensieri negativi delle ultime settimane con un perentorio 4-1. Garcìa ha parlato ai microfoni di Dazn.

Finalmente il Napoli ha dimostrato di essere la squadra campione d’Italia. Gli azzurri, dopo settimane buie dal punto di vista del gioco e dei risultati ha ritrovato la gamba dei giorni migliori. Anche in fase offensiva gli azzurri si sono mostrati molto cinici. Gli azzurri ritrovano anche i sorrisi di Kvaratskhelia e Osimhen che hanno segnato entrambi nella stessa partita dalla gara di ritorno contro il Torino dello scorso anno.

Il Napoli sceso in campo è assolutamente il migliore visto in questo avvio di stagione. Oltre alla prestazione sugli scudi delle sue due stelle, anche Lobotka ha fatto vedere la miglior versione di sé. Lo slovacco ha corso e rincorso tutti a centrocampo. Oltre ai compiti difensivi, però, Lobotka ha avuto maggior compiti di impostazione e la differenza in campo si è vista.

Natan, il sostituto designato di Kim MinJae, si è confermato su buoni livelli dopo il debutto di domenica scorsa contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Il suo ingresso in pianta stabile tra i titolari è fondamentale per gli azzurri. La sua velocità permette al Napoli di giocare con una difesa più alta, accorciando la distanza con il centrocampo e evitando di lasciare spazi in mezzo al campo che permettono agli avversari di creare grandi pericoli per la retroguardia azzurra.

Garcìa gioisce per la vittoria del Napoli

Nel post partita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Rudi Garcìa. Il tecnico, dopo le critiche delle ultime settimane, ha potuto finalmente gioire.

Di seguito quanto evidenziato: