Fu a un passo da Napoli, ma oggi sarà “avversaria”: chi è Maria Casas

In passato poteva trasferirsi a Napoli, mentre oggi vedrà la partita degli azzurri da avversaria: chi è Maria Casas.

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo il brutto pareggio di Bologna, che ha costretto gli azzurri al terzo stop consecutivo dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio con il Genoa. Oggi sarà l’Udinese l’avversario di turno: alle ore 20:45, le due squadre si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona.

L’Udinese proverà a fermare la squadra di Rudi Garcia, che invece dovrà assolutamente vincere per non mettere sulla graticola la sua posizione. I bianconeri non potranno però contare su Gerard Deulofeu. Infortunatosi al ginocchio lo scorso 12 novembre 2022 proprio al Maradona contro il Napoli, lo spagnolo tornò in campo a gennaio nel match con la Sampdoria, ma la sua gara durò solo 13 minuti prima di uscire sempre per colpa del ginocchio. Questa volta l’attaccante ex Barcellona si opera e il suo stop è lunghissimo: ad oggi non è mai tornato in campo e non c’è una data prevista per il suo rientro.

Eppure, nell’estate del 2022, nel corso del mercato di rivoluzione in casa Napoli, lo spagnolo fu veramente a un passo al vestire la maglia azzurra. Un’operazione che fu molto vicina al concludersi, ma che poi restò un nulla di fatto poiché il Napoli virò su altri profili (come Raspadori). Con lui si sarebbe trasferita anche Maria Casas, la sua bellissima compagna.

La storia d’amore tra Maria Casas e Deulofeu

Maria Casas è la dolce metà di Gerard Deulofeu, colei che sta dando conforto allo spagnolo in questo momento difficilissimo in cui l’attaccante dell’Udinese non riesce a capire quando potrà tornare a giocare a calcio. I due si sono conosciuti molto prima dei successi sportivi di Gerard: la loro storia d’amore inizia nel 2018, quando lui si separa dalla sua ex fidanzata Mari Vilches Valle, e da quel momento non si sono mai lasciati.

Dal loro amore sono nati due bambini: nel 2020 è nato il piccolo Chris a Barcellona, mentre il 21 luglio 2022 è venuta al mondo India Isabel. Il profilo Instagram di Maria Casas, che conta più di 5 mila follower, è pieno di foto di famiglia: i due figli sono i protagonisti del suo canale social. Sempre secondo quanto si può vedere dai profili di Maria e Gerard, i due hanno deciso di non sposarsi mai: chissà se è un pensiero futuro nella testa della coppia, ma per ora i due si godono la famiglia e i due bellissimi figli.