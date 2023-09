De Laurentiis commenta il trionfo del Napoli: riferimento al tweet post Bologna

Vittoria convincente del Napoli nel turno infrasettimanale. Aurelio De Laurentiis commenta il successo: riferimento al tweet post Bologna

“Il Napoli riparte da Bologna”. Così Aurelio De Laurentiis tweetava, domenica sera al termine di Bologna Napoli. Parole che sono passate quasi come una provocazione, criticate dai tifosi partenopei.

Il presidente azzurro però, ha più volte dimostrato di essere lungimirante. Anche in questo caso non si è sbagliato. La squadra di Rudi Garcia è apparsa finalmente ritrovata, annichilendo l’Udinese di Andrea Sottil con un netto 4-1.

Napoli – Udinese: De Laurentiis commenta il trionfo partenopeo

Si chiude con una vittoria il turno infrasettimanale della squadra campione d’Italia. Un match che partiva in salita, dopo quanto avvenuto alla vigilia con il caso Osimhen. Polemiche che non hanno fatto altro che alimentare quanto già avvenuto al Dall’Ara, quando il nigeriano non gradì la sostituzione del tecnico francese.

L’uomo mascherato ha avuto la fiducia del suo allenatore che l’ha ugualmente schierato dall’inizio. Il numero 9 ha ripagato, concedendo prima a Zielinski il tiro dagli undici metri e poi scaricando in rete, il gol del 2-0.

Tra le note positiva anche Kvicha Kvaratskhelia, autore di un gol, un assist ed un palo. A chiudere le marcature ci pensa il Cholito Simeone.

Soddisfatto anche il Presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo esser stato criticato è tornato circa il suo vecchio tweet post Bologna. Commentando positivamente la prestazione dei suoi.