Caso Osimhen, la Curva A risponde a tono: posizione netta – FOTO

Il comunicato del tifo organizzato della Curva A del Napoli ha lanciato un chiaro messaggio per la partita di questa sera

Scossone in casa Napoli per la vicenda Osimhen. Il calciatore, nonostante i dissidi con la società, è stato regolarmente convocato per la partita di campionato di questa sera contro l’Udinese. Dopo tre trasferte tra Genova, Braga e Bologna, gi azzurri ritorneranno a giocare al Maradona dove i tre punti saranno obbligatori.

Una difficile partenza in campionato che adesso vede la squadra di Garcia con le spalle al muro e praticamente quasi costretta a fare risultato per non perdere contatto con le prime della classe. Nonostante l’incresciosa situazione che si è verificata con il nigeriano, stasera occorrerà pensare al campionato e non lasciare che le situazione extra campo prendano il sopravvento. In questo senso anche la Curva A, attraverso un comunicato, ha voluto dare la propria opinione.

La maglia è la cosa più importante

Con la convocazione di Osimhen, starà a Rudi Garcia scegliere se farlo partire comunque dal primo minuto o dalla panchina. La sensazione è che la situazione sarà più chiara soltanto pochi minuti prima del fischio d’inizio. Con la presa di posizione del nigeriano che ha cancellato da Instagram quasi tutte le foto con la maglia del Napoli, un’accoglienza “turbolenta” per lui è tutt’altro che poco probabile.

La Curva, attraverso un post social, ha chiesto di ignorare le vicende extracalcistiche e di indossare la maglia azzurra, unico simbolo di vero valore. “Oltre ogni singolo comportamento, la maglia resta il primo comandamento. Stasera invitiamo ad indossarla tutti, come un vero e proprio giuramento”. Questo il comunicato della Curva A.