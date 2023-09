Partita del Napoli, scatta la procedura di rimborso: tutte le istruzioni

Napoli, gara annullata. Come i tifosi che hanno acquistato il tagliando potranno richiedere il rimborso: di seguito la procedura

Le difficoltà del Napoli di Garcia non impediranno ai tifosi azzurri di riempire nuovamente lo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti, anche per la gara di domani sera alle 20:45 si andrà molto vicini al sold out, solo le tribune hanno ancora posti disponibili, mentre le curve, sia inferiori che superiori, e i distinti, sia inferiori che superiori, sono completamente esauriti. Dunque, nonostante i risultati non propriamente soddisfacenti della squadra di Garcia i tifosi azzurri non mancheranno occasione per far sentire il loro supporto alla squadra, che sia in casa o in trasferta.

Tuttavia, gli sportivi partenopei non seguono solo il calcio. Anche il Napoli Basket conta tanti supporters affezionati, che seguono le gare della squadra sia in trasferta che al PalaBarbuto.

La stagione della LBA, il massimo campionato italiano della pallacanestro, comincerà sabato 30 settembre. La GeVi Napoli esordirà in trasferta a Sassari, contro la Dinamo Sassari, al Palaserradimigni. Mentre l’esordio al PalaBarbuto è fissato per l’8 ottobre, quando gli azzurri sfideranno l’Olimpia Milano, sicuramente un match dal fascino non da poco. Intanto, per non farsi trovare impreparati ai primissimi impegni stagionali, i partenopei stanno effettuando alcune amichevoli precampionato.

Napoli, annullata l’amichevole con il Cremona: ecco la procedura per il rimborso dei biglietti

Questa sera, alle ore 20:00 sarebbe dovuta andare in scena al PalaBarbuto l’amichevole tra Vanoli Cremona e GeVi Napoli Basket. Tuttavia, la sfida è stata annullata. Le motivazioni sono da attribuire al maltempo che ha colpito la città partenopea. Infatti, le condizioni della pista non hanno permesso l’atterraggio dell’aereo che trasportava la squadra lombarda, che è dovuto dirottare a Fiumicino. Per questo motivo è stato disposto il rientro della squadra, visto che sarà impegnata tra soli sette giorni in campionato.

I tifosi che avevano acquistato il tagliando per assistere alla gara potranno richiedere il rimborso. La procedura è stata resa nota dalla GeVi Napoli attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club. “Gli acquirenti dei suddetti tagliandi potranno richiedere il rimborso fino a giovedì alle ore 00:00 del 28/09/2023”– cita il comunicato. Gli acquirenti potranno richiedere il rimborso al sito di VivaTicket.

“Si ricorda inoltre che i biglietti acquistati dai tifosi per la annullata Gevi Napoli Basket – Vanoli Cremona, saranno validi per la partita contro l’Olimpia Milano in programma al PalaBarbuto domenica 8 ottobre 2023 alle ore 12:00 per lo stesso posto e settore. Per i tifosi in possesso del suddetto biglietto basterà presentare il tagliando acquistato al botteghino domenica 8 ottobre“- questa, infine, la bella iniziativa della società per rimediare all’inconveniente.