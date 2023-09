Napoli Udinese, Sottil: “Due assenti di lusso, il Napoli è cambiato”

L’allenatore dei friulani ha presentato Napoli Udinese, prossimo match di campionato, in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Il Napoli di Rudi Garcia ha subito l’occasione di rifarsi dopo i passi falsi in campionato contro Lazio, Genoa e Bologna. Infatti, in questa giornata di campionato andrà in scena il primo turno infrasettimanale della stagione. Gli azzurri giocheranno in casa, mercoledì alle 20:45, contro l’Udinese. La squadra di Andrea Sottil non ha ancora ottenuto punti in campionato, nelle prime cinque gare ha conquistato solo tre pareggi.

Le dichiarazioni di Sottil in conferenza

In occasione della classica conferenza stampa di presentazione del match, Sottil ha annunciato due importanti assenze tra le fila dei bianconeri: Pereyra e Kabasele non saranno della partita. Quest’ultimo non sarà nemmeno tra i convocati, mentre l’argentino, arrivato da svincolato dopo la fine del mercato, non è ancora pronto al cento per cento. “Sta crescendo, ma gli serve ancora tempo per una condizione vicina alla massimale”– la risposta di Sottil alle domande dei giornalisti.

Poi un occhio al Napoli, avversaria temibile nonostante le recenti difficoltà: “Sono i giornali a dire che il Napoli forse, probabilmente, con dei battibecchi, ha qualche difficoltà. Io non penso siano in crisi e che abbiano problemi di spogliatoio“– il commento di Sottil.

L’allenatore dei friulani ha studiato gli azzurri, e ha risposto ad alcune domande su come la sua squadra affronterà il Napoli, tra l’altro in trasferta Maradona. Di seguito quanto dichiarato: