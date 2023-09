Napoli Real Madrid, Ancelotti recupera due top player

Sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti il prossimo avversario in Champions League per il Napoli di Rudi Garcia, una sfida ardua.

Napoli-Real Madrid, sarà questa la prossima complicata sfida di Champions League per il Napoli di Rudi Garcia.

Il Napoli, affronterà la compagine che più di tutte ha segnato la storia della competizione dalle grandi orecchie con la possibilità di consolidare il primo posto nel girone: entrambi i team sono infatti appaiati al primo posto con 3 punti.

Ancelotti esulta, due top tornano a disposizione

Carlo Ancelotti, ex non troppo amato nella Napoli calcistica, con ogni probabilità si presenterà al Diego Armando Maradona con una rosa più folta, ma soprattutto più qualitativa.

Il Real, avrebbe infatti recuperato due dei giocatori più talentuosi delle merengues: Vinicius Jr e Arda Guler, ex obiettivo del Napoli.

Secondo quanto riportato da AS, l’attaccante brasiliano e il centrocampista turco torneranno ad occupare la propria casella nell’elenco dei convocati già dalla gara contro il Las Palmas, appuntamento in cui probabilmente inizieranno a scaldare i motori per qualche minuto.

Successivamente, i due, prenderanno parte alla sfida contro il Girona, completando la fase di rodaggio e tornando a pieno regime per la coppa dalle grandi orecchie, la vera ossessione dei blancos.