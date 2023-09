Napoli in difficoltà, risposta da brividi dei tifosi – FOTO

Nonostante le recenti difficoltà dal punto di vista dei risultati e del gioco, i tifosi non fanno mancare il loro prezioso supporto al Napoli

Solo otto punti in cinque gare, di certo non l’inizio di campionato che i tifosi speravano ad inizio campionato. Sopratutto se pensiamo al fatto che il Napoli si presentava ai nastri di partenza della stagione da campione d’Italia in carica. Solo pochi mesi fa i tifosi affollavano le vie della città per festeggiare lo scudetto dei ragazzi di mister Spalletti.

Nonostante le evidenti difficoltà però, il supporto dei tifosi non è mai mancato. Anche a Bologna dove, in seguito alle disposizioni del ministro dell’Interno Piantedosi, è stata vietata la trasferta ai residenti in Campania, il settore ospiti del Dall’Ara era pieno, circa otto mila i presenti.

Napoli Udinese, il dato sulle vendite dei biglietti

E pure contro l’Udinese, primo turno infrasettimanale della stagione, non mancherà l’appoggio del Maradona. Infatti, stando al portale riservato alle vendite dei tagliandi su TicketOne, quasi tutti i settori dello stadio saranno esauriti, per chi vuole accaparrarsi gli ultimi biglietti sono rimasti disponibili solo due settori.

Come si legge in foto, gli unici settori a non risultare sold-out sono le due tribune, la Nisida e la Posillipo. Mentre sia le curve che i distinti sono completamente pieni, sia per quanto riguarda i settori inferiori che quelli superiori dell’impianto di Fuorigrotta.