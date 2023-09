Mercato Napoli, idea a sorpresa: “Si valuta un colpo a zero”

Sempre attiva la dirigenza azzurra che, vista l’emergenza nel reparto, potrebbe pensare di intavolare una trattativa per rinforzare la rosa

Un Napoli che non riesce più a trovare la via dei tre punti in campionato. Quello che sta accadendo alla squadra di Rudi Garcia è parecchio singolare. La squadra non trova il successo in Serie A dal 27 agosto, da quel 2-0 contro il Sassuolo che, dopo la vittoria d’esordio contro il Frosinone, aveva lasciato ben sperare. Vedere gli azzurri a punteggio pieno dopo due gare ha fatto pensare all’ambiente partenopeo che si fosse partiti iniziando da dove si era finito, quindi dallo scudetto appena conquistato. Invece, dopo il Sassuolo, sono arrivati due pareggi ed una sconfitta, frutto di un gioco ai limiti della sufficienza e privo di idee.

Non ha convinto insomma il Napoli di Rudi Garcia che, con una partenza a rilento, ha già fatto evidenziare un gap significativo con le prime della classe. L’Inter, capolista, è a 7 lunghezze di vantaggio sugli azzurri, il Milan è a +4 e persino il sorprendente Lecce di D’Aversa è sopra. Bisogna ritrovare l’energia che ha permesso a questa squadra di vincere un campionato da assoluta dominatrice e ripartire.

Emergenza difesa: cercasi idee

L’emergenza a difesa del Napoli, in questa circostanza, significa soltanto che a Castel Volturno continua a piovere sul bagnato. Dopo Amir Rrahmani, che dovrebbe ritornare tra inizio e metà ottobre, anche Juan Jesus si è unito alla lista degli acciaccati. Il centrale brasiliano ha riportato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro e anche lui starà fuori per qualche settimana. Natan è stato lanciato contro il Bologna e ha condotto una partita ordinata e priva di sbavature, il suo esordio ha convinto e i tifosi aspettano di vederlo ancora.

Il norvegese Leo Ostigard affiancherà Natan ma il reparto arretrato, con gli infortuni, è in completa emergenza. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è escluso che gli azzurri possano intervenire sul mercato svincolati per cercare una soluzione a parametro zero. L’idea è quella di permettere al reparto difensivo di andare meno in difficoltà e di dare qualche soluzione a Rudi Garcia che, per il momento, è pienamente appoggiato dalla dirigenza. Al Napoli serve un netto cambio di rotta e, per far sì che questo accada, c’è bisogno obbligatorio dei tre punti nella sfida con l’Udinese. Dopo tre trasferte tra campionato e champions, gli azzurri torneranno finalmente a giocare in casa allo stadio Maradona dove, contro i friulani, è previsto il sold out.