“Garcia usa un trucco per non farsi capire dai calciatori”: nuove accuse pesanti

Nuove pesanti accuse nei confronti di Garcia: il retroscena svelato dal quotidiano sta facendo discutere i tifosi del Napoli



Non il miglior approccio possibile con la nuova piazza per Rudi Garcia. Non si tratta di certo di una tifoseria, quella napoletana, tra le più facili da accontentare, ma è pur vero che il Napoli visto in campo nelle ultime uscite non può far altro che scontentare i tifosi. Solo due punti nelle ultime tre gare di campionato, sette punti totali, la peggior partenza per una squadra campione d’Italia dalla stagione 2015\16. Oltre ai risultati poco convincenti, nelle ultime ore sta facendo tanto discutere anche il rapporto umano che l’allenatore ha con i suoi giocatori.

Gli episodi incriminati sono le discutibili uscite dal campo, nel momento della sostituzione, da parte di Osimhen e Kvaratskhelia. Entrambi, il georgiano contro il Genoa e Osimhen a Bologna, si sono resi protagonisti di plateali manifestazioni di disappunto nei confronti dell’allenatore, certamente da condannare. Tuttavia, episodi come questi aumentano i punti interrogativi riguardo la serenità dello spogliatoio, in tanti si chiedono dove sia finita l’armonia della passata stagione, ma è pur vero che con un cambio di allenatore e staff tecnico è inevitabile che qualcosa nel modus operandi cambi.

Garcia cerca di non farsi capire dai suoi giocatori: il metodo utilizzato in allenamento

A fare il punto della situazione ci ha pensato il Corriere della Sera. Nell’edizione in edicola quest’oggi ha svelato alcuni retroscena sul metodo di lavoro di Garcia, il suo rapporto con i calciatori e con il suo staff. Stando a quanto riportato, Garcia ha il suo personale “Mondo tecnico, composto da uno staff di cui si fida molto e non tollera ingerenze”- questa la definizione del quotidiano. Inoltre, il tecnico sarebbe solito utilizzare degli stratagemmi per non farsi capire dai suoi calciatori, in primis parlando ai membri dello staff tecnico in francese.

Non una bella mossa per conquistare la fiducia della squadra. Nello spogliatoio non c’è più la chimica di un anno fa. “Garcia ha scelto un’altra via: riunioni a porte chiuse, spesso in francese e una linea di demarcazione forte tra gruppo tecnico e il resto della dirigenza del club. Uno stravolgimento, insomma”– queste le metodologie di lavoro esposte dal Corriere della Sera, che mette in risalto come le cose siano cambiate rispetto allo scorso anno. Ora, visti anche i risultati in campo, sta a Garcia capire se è giusto fare un passo indietro e cambiare metodo oppure continuare sulla strada intrapresa finora.