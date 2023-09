Garcia stravolge tutto: succederà prima di Napoli-Udinese, avete saputo?

Nuova idea per l’undici iniziale, Rudi Garcia prova a sorprendere l’Udinese per la sfida di domani sera

Archiviata la sfida terminata in pareggio contro il Bologna, per il Napoli è già tempo della prossima partita. Dopo tre trasferte tra campionato e Champions League, gli azzurri ritornano al Maradona dove attenderanno l’Udinese per il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Come preannunciato già prima della partita di Bologna, quest’oggi Rudi Garcia non terrà la classica conferenza stampa pre partita.

La squadra condurrà direttamente le sessioni di allenamento che porteranno alla sfida contro l’Udinese. Dopo una difficile partenza, per la squadra partenopea i tre punti e la vittoria diventeranno essenziali se non si vuole perdere tanto gap dall’Inter capolista che è a sette punti di vantaggio.

Rifinitura al Maradona

Come spiegato dall’edizione odierna di la Repubblica Napoli, nel tardo pomeriggio gli azzurri effettueranno l’allenamento di rifinitura allo stadio Diego Armando Maradona, evento ormai spesso ricorrente nella gestione Garcia. Dopo la seduta, il gruppo cenerà allo stadio.

Rudi Garcia è pronto a schierare la formazione che non dovrebbe essere tanto differente rispetto a quella vista al Dall’Ara contro il Bologna. L’unico cambio potrebbe essere il ritorno di Matteo Politano nell’undici iniziale rispetto a Raspadori che era partito dal primo minuto contro i rossoblu giocando proprio sulla fascia destra al posto del connazionale azzurro. Natan confermato in difesa. In attacco ci saranno Osimhen e Kvaratskhelia che, a dispetto delle polemiche con Rudi Garcia, partiranno titolari.