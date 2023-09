Fantacalcio Napoli, chi schierare contro l’Udinese

Il turno infrasettimanale non dà un attimo di sosta ai fantallenatori: scopriamo insieme chi schierare del Napoli nel match contro l’Udinese.

Si è da pochissimo conclusa la quinta giornata di Serie A, ma il campionato non si ferma un attimo: è martedì ed è già arrivato il momento di dover schierare la formazione al Fantacalcio. La sesta giornata, infatti, è quella del famoso turno infrasettimanale, turno odiato dai fantallenatori perché soggetto spesso a turnover da parte degli allenatori.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra di Rudi Garcia ospiterà l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona mercoledì 27 settembre alle ore 20:45. Un match fondamentale per gli azzurri, reduci dal pareggio di Bologna che equivale al terzo stop consecutivo dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio di Marassi contro il Genoa. Ma in questo articolo analizzeremo quali calciatori del Napoli schierare nella vostra formazione del Fantacalcio.

Quali calciatori del Napoli schierare al Fantacalcio

Quali giocatori del Napoli si possono schierare al Fantacalcio? Per prima cosa bisogna vedere quali uomini scenderanno in campo. Nonostante i tanti impegni ravvicinati, Garcia non ha intenzione di stravolgere la formazione. In porta ci sarà Meret, mentre in difesa giocheranno ancora Ostigard e Natan, vista l’indisponibilità di Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mario Rui (in vantaggio su Olivera) sugli esterni. A centrocampo potrebbe riposare Anguissa per fare spazio a Cajuste, ma per ora il camerunense è favorito per la maglia da titolare. Pronti Zielinski e Lobotka invece dal primo minuto. Nel tridente sarà Politano a partire di nuovo dall’inizio insieme a Kvaratskhelia e Osimhen.

MERET – Il portiere azzurro ha mantenuto la porta inviolata contro il Bologna: anche se il Napoli è in crisi di risultati, potete fidarvi dell’estremo difensore italiano.

DI LORENZO – Come ogni settimana, Di Lorenzo è uno dei migliori del Napoli e va schierato senza nessun ripensamento.

OSTIGARD – Meno impacciato a Bologna, ma Zirkzee è comunque riuscito a superarlo facilmente nell’unica offensiva degli emiliani: virate altrove per la vostra difesa.

NATAN – Ottima prova a Bologna nella sua prima da titolare: se lo avete acquistato al Fanta, potete schierarlo senza timori.

MARIO RUI – Una garanzia per gli assist l’anno scorso, è vero, ma adesso? Il portoghese non riesce più a incidere: se avete di meglio, potete lasciarlo in panchina (stesso discorso vale per Olivera).

ANGUISSA – Dopo alcune prestazioni horror, si è rivisto il vecchio Anguissa: ora sta entrando in condizione, se avete bisogno di una sufficienza, schieratelo. Lo stesso vale per Cajuste: può essere una sorpresa.

LOBOTKA – Per lo slovacco vale sempre lo stesso discorso: se siete in cerca di bonus, non è il massimo, ma lui vi regalerà quasi sempre un buon voto a centrocampo.

ZIELINSKI – Al polacco va data sempre fiducia, non si può proprio lasciare fuori un giocatore che può inventare una giocata da un momento all’altro.

POLITANO – Inizialmente in panchina a Bologna, con l’Udinese dovrebbe partire di nuovo titolare: anche lui va schierato, essendo un attaccante listato centrocampista.

OSIMHEN – Dolore immenso per i suoi fantallenatori nella gara di domenica: il 2 in pagella va subito ammortizzato con un +3 contro l’Udinese.

KVARATSKHELIA – L’astinenza da gol inizia a diventare pesante e si nota, il georgiano prova il gol da ovunque: non potete lasciarlo fuori con il rimpianto di non averlo schierato proprio nel giorno del suo +3 ritrovato.