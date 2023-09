Napoli – Udinese, la scaramanzia aiuta gli azzurri? Il dato

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Udinese mercoledì sera al Diego Armando Maradona, una gara che dovrà sancire il riscatto degli azzurri.

Dopo ben 3 gare senza vittoria in campionato, il Napoli di Rudi Garcia si appresta a sfidare fra le mura amiche l’Udinese di Sottil, altro team in crisi del massimo campionato italiano.

Una sfida che dovrà dare il segnale di svolta ad un team che già a Bologna è sembrato in ripresa, seppur senza riuscire ad ottenere la posta grossa.

Decisa la terna arbitrale

La Lega Serie A, ha intanto reso noti i nominativi dei direttori di gara: sarà Gianluca Manganiello ad arbitrare i 90 minuti di Fuorigrotta.

Il giudice di gara sarà coadiuvato da Mastrodonato e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto uomo toccherà a Marinelli. Infine, sala Var diretta da Di Martino, affiancato dall’assistente Marini.

Una direzione che scaramanticamente potrebbe “favorire” gli azzurri: Manganiello ha infatti arbitrato 7 volte l’Udinese, 7 occasioni in cui i friuliani non hanno mai vinto.

Dati che ai più supertiziosi faranno sicuramente piacere, a maggior ragione considerando che l’ultima volta in cui l’arbitro in questione ha diretto una gara dei bianconeri, è stato in occasione di Udinese-Napoli nel 2021, un partita dominata dai partenopei e chiusa sullo 0-4.