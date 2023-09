Osimhen, multa ed esclusione dai titolari: arriva la sentenza

Ha fatto discutere la reazione di Victor Osimhen nei confronti di Garcia al momento del cambio per Simeone ieri sera a Bologna.

La prestazione c’è stata, il risultato no. Il Napoli lascia Bologna con l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate, su tutte, il rigore calciato in malo modo da Victor Osimhen.

A preoccupare più della terza gara a secco del nigeriano, però, è stata maggiormente la sua reazione al momento del cambio, una sorte di ammutinamento nei confronti di Rudi Garcia, manifestando platealmente il proprio disappunto con le scelte dell’allenatore.

Il caso sembrerebbe rientrato, con il giocatore che si è scusato sin dal post gara con il tecnico e i propri compagni, scuse ribadite anche nella sessione mattutina presso il Konami Center di Castel Volturno.

Reazione Osimhen, bordata in diretta

Nonostante ciò, il gesto oggettivamente errato, come sottolineato su tutti dal capitano, Giovanni Di Lorenzo, che ai microfoni di DAZN aveva dichiarato: “Queste reazioni di certo in questo momento non rappresentano la soluzione”, rappresenta per alcuni ancora un nervo scoperto.

Di questo avviso il giornalista napoletano Umberto Chiariello, che sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, nello specifico nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, ha attaccato duramente Osimhen, manifestando tutto il proprio sostegno per Garcia:

“Osimhen deve essere multato e rimanere in panchina con l’Udinese. Non si intacca la leadership di Garcia scaricando tra l’altro le proprie frustrazioni per non aver fatto goal: deve rispettare tecnico e Simeone che sta entrando”.

Il volto noto di Canale 21 ha poi proseguito analizzando la gara contro i felsinei, sottolineando gli oggettivi passi avanti degli azzurri:

“Nel primo tempo ho visto un Napoli “Spallettiano”, la squadra ha palleggiato, è stata corta e ha costruito, su tutti mi è piaciuto Raspadori che ha inventato come nell’occasione del palo di Osimhen. Anche Natan, tanto bistrattato da tutti ha fatto bene, la coppia con Ostigard non mi pare scarsa”.

Chiariello, ha infine chiosato sulle possibilità di recupero sull’Inter, sottolineando che con la giusta convinzione ed unione di intenti non sarebbe impossibile: