“È stato incomprensibile”, Garcia ancora sotto attacco: Condò non si trattiene

La gestione di Rudi Garcia al Napoli non è iniziata nel migliore dei modi, con alcune scelte che lasciano a desiderare. Anche il giornalista Paolo Condò attacca il tecnico francese.

In casa Napoli si respira un clima teso visto l’avvio molto complicato della squadra dopo una stagione vissuta su ritmi altissimi. Difatti nessuno si sarebbe mai aspettato un tale rendimento da parte dei campioni d’Italia, e ciò sta facendo fioccare critiche su Garcia e non solo.

Condò ha parlato del Napoli, esprimendosi in maniera netta e decisa sulle scelte dell’allenatore francese.

Condò non contempla le scelte tecniche di Rudi Garcia

Rudi Garcia è entrato a gamba tesa all’interno del mondo Napoli, con l’idea di stravolgere quanto di buono creato in precedenza da Luciano Spalletti. Purtroppo però nelle prime uscite stagionali, i risultati non hanno dato ragione al tecnico francese, che ha raccolto poco o nulla. Ciò ha portato una serie di critiche anche dure nei suoi confronti.

Stavolta a parlare delle scelte di Rudi Garcia è stato Paolo Condò, che ha dedicato un articolo alle scelte dell’allenatore del Napoli su Repubblica. Chiaro e diretto il messaggio del giornalista in merito alle scelte del francese: “Per la tenuta di un ambiente è fondamentale che i sostituiti rispettino le scelte dell’allenatore nel pubblico, ma va detto che i cambi di Garcia sono incomprensibili”. Il giornalista ha ribadito il concetto su cui ormai tutti sono d’accordo, ovvero che le scelte sui cambi del tecnico del Napoli sono veramente senza senso.

Proseguendo nel suo articolo, Condò ha evidenziato anche un dettaglio sul clima in società: “Spira un’aria cattiva dalle dimissioni di Spalletti”. Difatti attorno alla squadra c’è un clima teso a partire dall’addio di Spalletti, e la difficile sostituzione del tecnico toscano è dovuta anche alla rassegnazione di vari allenatori che rivincere non sarebbe stato possibile. L’unico che si è voluto assumere le responsabilità e provare a trascinare la squadra verso nuovi traguardi è Rudi Garcia – che finora ne sta uscendo con le ossa rotte – ma per forza di cose dovrà invertire il trend nel breve periodo.