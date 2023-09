Attenzione Osimhen, così non va proprio bene

Il gesto di Victor Osimhen nei confronti del tecnico Rudi Garcia ha fatto il giro del mondo: Victor, così non va proprio bene.

Un gesto che ha fatto in poche ore il giro del mondo, in un momento storico in cui è facile cadere in pasto ai leoni: Victor Osimhen qui non va difeso, né tantomeno elogiato. Il suo atteggiamento è sbagliato, questo è fuori da ogni discussione.

Un giocatore che getta alle ortiche un calcio di rigore e poi si permette di fare quella sceneggiata in pubblico con l’allenatore è da punire.

Il gesto di Osimhen è da condannare

No, non si può giustificare con “Ma lui è fatto così, non è la prima volta che succede”. In una situazione del genere, questo gesto è inammissibile. Se vuoi crescere come uomo e diventare un leader, devi imparare a essere più lucido in certe circostanze.

Poi, che il cambio di Garcia sia senza senso e che la richiesta del nigeriano sia anche plausibile, questo è un altro discorso. Ma in quel momento Garcia è l’allenatore e Osimhen l’atleta. E i ruoli vanno rispettati.

Questo episodio però mette ancora più in mostra la poca unione tra squadra e allenatore. Il feeling con i giocatori non sembra essersi creato, l’ambiente all’interno dello spogliatoio è pesante.

Garcia dovrà prima cercare di instaurare un rapporto di fiducia con i suoi ragazzi e poi lavorare sulla tecnica e tattica. Solo così si potrà provare a uscire da questo tunnel sempre più buio.