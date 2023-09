Il Napoli impatta a Bologna, la reazione di De Laurentiis sorprende tutti (FOTO)

Altro passo falso dei campioni d’Italia che pareggiano contro i rossoblù. Immediato il commento del presidente degli azzurri che fa discutere.

Altro passo falso del Napoli. I partenopei steccano ancora e non vanno oltre lo 0-0 contro il Bologna al Dall’Ara scivolando già a sette punti dalla vetta dopo appena cinque giornate di campionato. Subito dopo il fischio finale il presidente Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un commento su tweet che ha lasciato molti tifosi azzurri interdetti.

De Laurentiis a sorpresa: “Bravi tutti”

Il risultato non può ovviamente soddisfare i tifosi che hanno assistito al terzo stop nelle ultime gare in Serie A. L’errore dal dischetto di Victor Osimhen è stata una vera mazzata per una squadra che sembra aver perso la mentalità di pochi mesi fa. Sul suo profilo Twitter il presidente ha però stupito tutti:

Messaggio quasi criptico di De Laurentiis che sembra quasi contendo del risultato finale. Molti tifosi hanno ovviamente criticato il commento riempiendo di insulti il presidente sotto il suo tweet.