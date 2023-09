Garcia out? Il tecnico non ci sta: risposta ai tifosi in conferenza

Il tecnico francese è intervenuto nella conferenza stampa al termine del match col Bologna parlando della prestazione e della rabbia dei tifosi.

I soli due punti nelle ultime tra partite di campionato non possono soddisfare nessuno e ora il Napoli è chiamato a rialzare la testa. La prestazione con il Bologna non è stata del tutto negativa, ma alla fine quel che conta è il risultato e dello stesso pensiero è Rudi Garcia, intervenuto in conferenza stampa nel post partita.

Il commento sui tifosi polemici: “Una minoranza urlante”

Nella conferenza stampa, il tecnico ex Roma ha detto la sua sulla gara giocata dai suoi e sull’importanza di riuscire ad uscire quanto prima dal momento negativo:

Sento la fiducia dei giocatori? Dovete chiederlo a loro, non a me. La prestazione di oggi? Il problema è stato il risultato, oggi non abbiamo preso gol e ci sono stati molti punti positivi. Dobbiamo rimettere tutto in campo mercoledì e trovare una vittoria che manca da un po’.

Il francese ha poi parlato delle sostituzioni di Kvaratskhelia e Osimhen e delle annesse polemiche dei due:

Abbiamo tanta qualità in panchina e abbiamo tante partite da giocare in pochi giorni, tra cui quella con il Real Madrid. Uscire dal campo non contenti non è un problema, ma l’attitudine non è buona: ciò che gli ho detto però rimane tra noi.

Il mister dei partenopei ha poi concluso parlando dei malumori dei tifosi e di coloro che chiedono il suo esonero:

Non potete ascoltare solo la minoranza urlante, ci sono molti che supportano la squadra e l’allenatore. Dobbiamo spingere di più, ma gli uomini veri si vedono nelle difficoltà e nelle prossime partite.

Le dichiarazioni di Garcia fanno capire come ci sia la volontà di rialzarsi al più presto per cercare di riavvicinarsi alle prime delle classe, dove deve esserci anche il Napoli.