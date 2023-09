“De Laurentiis è preoccupato”: il motivo fa discutere, cosa è successo

Un episodio ha fatto preoccupare il presidente De Laurentiis prima del match contro il Bologna: il motivo esposto dal quotidiano

Questa sera alle ore 18:00 andrà in scena la gara tra Bologna e Napoli, nella suggestiva cornice dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. L’obiettivo è quello di riportare i tre punti a casa (in campionato), dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio e il pareggio in casa del Genoa.

Il Napoli si presenterà nel capoluogo emiliano in totale emergenza difensiva. Contro il Braga si è infortunato Rrahmani, mentre ieri si è fermato anche Juan Jesus, entrambi per problemi di tipo muscolare. Ora, gli unici due centrali a disposizione di Garcia sono Ostigard e Natan.

Nuovo infortunio in casa Napoli: la reazione di De Laurentiis

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis non ha preso bene il nuovo infortunio muscolare di Juan Jesus. Tanti, sin dai ritiri precampionato, gli infortuni di tipo muscolare subiti dai calciatori azzurri: potrebbe aprirsi un caso.

Il quotidiano ha definito il presidente molto preoccupato riguardo la preparazione fisica dei ragazzi di Garcia, con la paura che l’infortunio possa non essere un caso isolato.