“De Laurentiis difenda Garcia”, incredibile attacco a Osimhen e Kvaratskhelia

Il giornalista non ci sta e ci va giù pesante con i due giocatori del Napoli per le loro reazioni dopo le sostituzioni

Niente vittoria per il Napoli che si è dovuto fermare anche a Bologna. La squadra di Rudi Garcia è stata bloccata sullo 0-0 dagli uomini di Thiago Motta raccogliendo soltanto un punto dalla trasferta in Emilia Romagna. Cruciale l’errore di Victor Osimhen dagli undici metri che ha sparato un’occasione d’oro sul fondo. Non ha insomma convinto l’avvio stagionale dei partenopei che sono fermi a 8 punti in campionato restando a sette lunghezze di svantaggio sull’Inter capolista.

Tanto è il disappunto manifestato dai tifosi e dai giocatori stessi che si aspettavano di fare qualcosa in più. Molta era l’aspettativa sui campioni d’Italia che fin qui hanno disatteso le aspettative. Un velo di malcontento che è iniziato dopo la sconfitta contro la Lazio e che continua a persistere nell’ambiente. Durante la trasmissione post partita di Canale 21, particolare è stato l’attacco del giornalista Umberto Chiariello ad Osimhen e Kvaratskhelia. Il giornalista ha reputato inadeguate le reazioni dei due attaccanti dopo essere stati sostituiti dal campo durante la ripresa.

“I giocatori devono fare i professionisti”

Intervenuto a Canale 21 durante lo show post partita tra Bologna e Napoli, Umberto Chiariello è stato chiaro e ha attaccato l’atteggiamento mostrato dalla coppia d’attacco azzurra Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. “Osimhen deve pensare a giocare – ha detto Chiariello – l’anno scorso gli entrava tutto e quest’anno non gli va bene niente. L’allenatore è Garcia ed è lui che decide il modo in cui deve giocare la sua squadra – continua – Osimhen non è nella posizione di avere quella reazione che ha avuto in quel modo. I giocatori devono fare i professionisti e non devono permettersi di mandare a quel paese il proprio allenatore

Sulla prestazione di Kvara

Kvaratskhelia era stanco e inguardabile, giusto sostituirlo. Questa era la classica sostituzione che anche Spalletti ha sempre fatto. Sulla partita di Bologna, Chiariello ha spiegato che il Napoli ha comunque fatto un’ottima prestazione e che un miglioramento c’è stato rispetto alle ultime uscite in campionato ed in Champions League.

Sulla partita di Bologna

“Il Bologna gioca sempre bene a calcio è mai capitato che per un’intera frazione di gioco non facesse un tiro in porta, ma è capitato con il Napoli”. Il giornalista sostiene che c’è tempo per rimontare in classifica, la prestazione oggi si è vista e c’è bisogno che i due attaccanti ritrovino l’affinità ed il gol.

La chiosa finale del tecnico è stata sul discusso tweet con cui De Laurentiis si complimentava con la squadra: “De Laurentiis ha visto la prestazione della squadra, non c’è differenza fra quello visto nel primo tempo e quanto fatto da Spalletti. La differenza è che a Kvara ed Osimhen le cose non vanno bene come nell’anno scorso”. Infine ancora una volta contro Osimhen: “Dove sta scritto che Osimhen può chiedere a Garcia di giocare a due punte. Deve intervenire il presidente e fare come fece Berlusconi al Milan di Sacchi, difendendo l’allenatore”