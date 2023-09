Bologna-Napoli nella storia: la partita rimane negli annali

Bologna-Napoli è una partita che entra di diritto nella storia del club partenopeo: i tifosi non dimenticheranno facilmente.

Manca sempre meno a Bologna-Napoli, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono entrambe reduci da un pareggio, ma i ragazzi di Rudi Garcia dovranno assolutamente vincere dopo gli stop con Lazio e Genoa.

I tifosi chiedono una migliore qualità di gioco, visto che finora il tecnico francese non è riuscito a dare un’impronta precisa alla squadra. La speranza è di vedere già oggi un Napoli schierato meglio in campo ma, soprattutto, ritrovare la vittoria in campionato che manca da tre giornate.

Non sarà una partita sicuramente facile: la squadra di Thiago Motta sta facendo vedere grandi cose in questo inizio di stagione (e non solo), tanto da aver fermato anche la Juventus a fine agosto. Eppure, lo stadio Renato Dall’Ara evoca bellissimi ricordi ai tifosi napoletani: proprio contro il Bologna si disputò una delle partite che rimarrà per sempre negli annali del club partenopeo.

Quando il Napoli ne fece sette al Bologna

Bisogna tornare di qualche anno indietro nel tempo e fermarsi esattamente alla stagione 2016/2017. Era il secondo anno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra e i partenopei disputarono un ottimo campionato, chiudendo al terzo posto a quota 86 punti, beffati solo all’ultima giornata dalla Roma che si prese il secondo posto e l’accesso diretto alla fase a gironi di Champions League.

Ma la partita che prendiamo in questione oggi è proprio il Bologna-Napoli di quell’anno, che si giocò il 4 febbraio 2017. Gli azzurri erano reduci da un brutto pareggio contro il Palermo per 1-1 al San Paolo e aveva bisogno di una vittoria per non far scappare la Roma seconda in classifica. E quella sera i partenopei dimostrarono a tutta Italia di che pasta erano fatti.

Quella sera fu un vero e proprio show al Dall’Ara: il Napoli fece addirittura sette gol, divisi tra Insigne, Hamsik e Mertens. Nei primi sei minuti furono lo slovacco e il talento di Frattamaggiore a chiudere subito la pratica, mentre al 33′ si iscrisse pure Mertens alla festa del gol. La rete di Torosidis interruppe solo momentaneamente la furia offensiva del Napoli: sul finire del primo tempo, il foletto belga firmò la doppietta personale. Nel secondo tempo fu Hamsik a mettere a segno altri due gol e Mertens a chiudere il risultato sul 7-1 proprio nell’ultimo minuto di gioco, prendendosi anche la testa della classifica cannonieri a quota 16 gol.

Quella partita, per ovvi motivi, non sarà mai dimenticata dai tifosi azzurri. Inoltre, è entrata anche nei libri dei record della squadra partenopea: il 7-1 al Bologna è la vittoria più larga in trasferta nei quasi cento anni di vita del Napoli. Un record che non è stato battuto da allora e che difficilmente sarà anche solo eguagliato.