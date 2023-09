Bologna-Napoli, Garcia vara il mini turnover? Il titolarissimo può finire in panchina

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: Garcia pensa ad un mini turnover, un titolare potrebbe non partire dal primo minuto

Bologna-Napoli è l’attesa sfida della quinta giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta gioca bene a calcio, stile di gioco prettamente offensivo, ma comunque c’è grande organizzazione anche nel resto dei reparti. Un impegno non facile per i ragazzi di Rudi Garcia.

Il Napoli ha bisogno di punti per riscattare i due passi falsi precedenti contro Lazio e Genoa. Tuttavia, Garcia dovrà fare i conti con le pesanti assenze in difesa di Rrahmani e Juan Jesus, entrambi per infortunio muscolare. Per quanto riguarda il resto della formazione, l’allenatore partenopeo sta studiano un mini turnover.

Bologna-Napoli, la probabile formazione degli azzurri

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Garcia dovrà risolvere principalmente tre ballottaggi in vista del match di questa sera, uno per reparto.

In difesa gli unici centrali a disposizione sono Ostigard e Natan, ma non è da escludere il possibile adattamento di Di Lorenzo al centro della difesa, al posto del centrale brasiliano. Tuttavia, il reale ballottaggio riguarda la fascia sinistra, con Mario Rui e Olivera che si giocano una maglia titolare. Al momento il portoghese è leggermente in vantaggio.

A centrocampo potremmo assistere ad un’esclusione eccellente. Il quotidiano parla di ballottaggio tra Anguissa ed Elmas. Al momento il camerunese pare avanti, ma non escludiamo nessuna alternativa. Infine, il consueto ballottaggio nel tridente offensivo: Raspadori o Politano. L’esterno ex Inter è favorito per un posto da titolare.

Di seguito la probabile formazione completa: