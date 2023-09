Bologna – Napoli, dove vederla in streaming e in tv

Dove vedere Bologna Napoli in diretta tv e in streaming: scopri dove poter seguire il match tra emiliani e partenopei.

Dopo i tre giorni di coppe europee ritorna la Serie A. Il Napoli di Rudi Garcia ha ritrovato la vittoria in Champions League nel match di Braga, ma la prestazione offerta dalla squadra non è piaciuta per niente a i tifosi, che hanno criticato aspramente il tecnico francese.

Ora si torna subito a giocare in campionato: domenica 24 settembre alle ore 18 gli azzurri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall’Ara. Una partita che il Napoli deve assolutamente vincere dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio di Genova di una settimana fa. In caso di sconfitta, gli azzurri rischierebbero di scivolare già a -8 dall’Inter capolista.

Probabili formazioni Bologna Napoli

Garcia dovrà anche far fronte a diverse assenze per il match di domenica. Amir Rrahmani ha subito una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra che lo terrà fermo per un mese, mentre Jens Cajuste è ancora alle prese con problemi muscolari che non gli hanno permesso di sedere in panchina a Braga.

La formazione che scenderà in campo a Bologna dovrebbe essere quindi la seguente: Meret a difendere i pali; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mathias Olivera a comporre la linea difensiva; a centrocampo agiranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco pronto il tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Thiago Motta è pronto a schierare il suo miglior undici. Il 4-3-3 sarà composto da Skorupski in porta, Posch, Beukema, Lucumi e Kristiansen in difesa, Aebischer, Freuler e Ferguson a centrocampo, mentre in avanti giocheranno Ndoye (in vantaggio su Orsolini), Zirkzee e Karlsson.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Ostigard, Juan Jesus, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler, Ferguson; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta

Dove vedere Bologna Napoli in streaming e in tv

Il match tra Napoli e Bologna sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Per seguire la gara in tv basterà scaricare semplicemente l’applicazione su una moderna Smart TV, oppure sulle console Xbox o PlayStation, o ancora utilizzando dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISION Box.

Se invece si vorrà seguire la partita in streaming, è possibile scaricare l’app sul vostro smartphone, che sia Android o iOS, o tablet. Per vedere Bologna – Napoli dal vostro PC bisognerà semplicemente collegarsi al sito ufficiale di DAZN e inserire le vostre credenziali.