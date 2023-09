Battibecco Garcia-Osimhen, il tecnico svela: “Gli ho parlato”

Intervistato ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata 0-0 contro il Bologna, Rudi Garcia ha dato il suo punto di vista per quanto riguarda il match del Dall’Ara.

Il Napoli non riesce a ritornare alla vittoria in campionato. Tre punti che, finora, non sono ancora arrivati per tutto il mese di settembre e il pareggio a reti bianche maturato questa sera al Dall’Ara contro il Bologna, certifica le tante difficoltà della squadra in questo inizio di stagione. Rudi Garcia, ai microfoni di Dazn, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli episodi visti durante il match.

Sulla partita di stasera

“Il risultato è negativo, ma la prestazione è buona sopratutto nel primo tempo. La cosa importante è stata non prendere gol. Siamo stati sfortunati con un palo colpito e un rigore sbagliato, ma bisogna accettarlo, questo è il calcio.

Victor Osimhen non soddisfatto del cambio di Garcia

Rudi Garcia ha parlato anche della discussa reazione di Victor Osimhen che dopo il cambio è sembrato nervoso e scontento per la decisione presa dal suo allenatore. Il nigeriano sarebbe voluto rimanere in campo insieme a Simeone, subentrato proprio al suo posto, e provare a sbloccare la gara con un attaccante in più.

Cosa penso della reazione di Osimhen dopo il cambio? Sì gli ho parlato dopo la partita, ma quello che gli ho detto resta tra di noi.

Kvara e Osimhen hanno fatto bene, ma noi abbiamo tanta qualità anche in panchina e, giocando tante partite, ho bisogno di fare le rotazioni. Ho due squadre: quella che inizia e quella che continua nel secondo tempo.

Siamo una rosa di tanti buoni giocatori e ci sta che qualcuno non possa accettare la sostituzione.

Sulla difficoltà nelle gestione della partita

All’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a fare pressing, a non abbassarsi ma per intensità siamo un po’ scesi nel palleggio e nell’avvicinarci alla porta avversaria. Il Bologna è una buona squadra che gioca sempre bene, dobbiamo migliorare la gestione delle gare.

Sugli obiettivi della squadra