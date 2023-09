VAR, svolta epocale: audio in diretta da domani sera

Si evolve nuovamente il VAR: gli audio delle conversazioni fra arbitri saranno resi disponibili da domani sera, in diretta

Sin da quando è stato introdotto, anno dopo anno, si è assistito ad una progressiva evoluzione della tecnologia al servizio dei direttori di gara. Tutte modifiche che hanno perfezionato il VAR, strumento oramai fondamentale in tutte le competizioni calcistiche.

Quest’oggi poi, grazie ad uno storico accordo FIGC-DAZN, è stata annunciata una svolta epocale: si potranno finalmente ascoltare le conversazioni fra arbitri, nel momento in cui vengono prese decisioni con il VAR.

Audio in diretta su DAZN: quando si potranno ascoltare

Come riportato da Nicolò Schira, tramite il suo account Twitter, sarà possibile ascoltare gli audio in diretta su DAZN, durante la trasmissione Sunday Night Square. La trasmissione andrà in onda tutte le domeniche, dopo il posticipo.

Inoltre, il giornalista ha annunciato un ospite a sorpresa già per la puntata di domani sera. Infatti, sarà presente in studio anche il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, che commenterà, grazie all’aiuto degli audio messi a disposizione, gli episodi dubbi della giornata di Serie A.