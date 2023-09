ULTIM’ORA Napoli, un altro infortunio prima di Bologna: è emergenza

Un altro stop per la squadra di Garcia alla viglia della trasferta di Bologna: è emergenza infortuni in casa Napoli

Brutte notizie per Garcia, che ha già perso in settimana Rrahmani a causa di una lesione muscolare. Nuovo infortunio, anche stavolta nel reparto che è parso più in difficoltà: la difesa. Ebbene sì, perché secondo quanto si apprende dal report di allenamento giornaliero, reso noto questo pomeriggio dal Napoli sui suoi canali ufficiali, si è fermato anche Juan Jesus.

“Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna”- questo il comunicato del Napoli.

Dunque, Garcia avrà una scelta limitatissima di centrali con i soli Natan e Ostigard a disposizione. Dunque, si va verso la sopracitata coppia difensiva contro il Bologna.