Napoli – Real Madrid, Ancelotti recupera un top: “Sarà convocato”

Ancelotti ha parlato, alla vigilia del derby di Madrid, degli infortunati. Analizziamo le dichiarazioni con un occhio a Napoli-Real Madrid

Prima uscita in Champions League del Napoli, contro il Braga, almeno dal punto di vista del risultato, positiva. Nell’altro match del girone il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha pescato il jolly al minuto 94, con il solito Jude Bellingham, sei gol nelle sue prime sei presenze con la maglia del Real.

I Blancos visti contro l’Union Berlino non hanno colpito particolarmente dal punto di vista del gioco, senza il colpo di fortuna finale i tedeschi avrebbero portato a casa almeno un punto. C’è anche da sottolineare però alcune assenze importanti, su tutte quella di Vinicius Jr, out a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale destro.

Vinicus Jr, Ancelotti in conferenza rivela quando tornerà a disposizione

L’allenatore dei Blancos è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia dell’importante derby contro l’Atletico Madrid. Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e ci ha tenuto a tranquillizzare i tifosi sulle condizioni di Vinicius: “Si è allenato in gruppo sia ieri che oggi. L’infortunio è dimenticato e sarà convocato“- la sua rassicurante risposta.

Dunque, buone notizie per il Real, che recupera definitivamente il suo top player. Notizie positive anche per quanto riguarda Bellingham: “Giovedì non stava bene, ma oggi sta meglio e domani sarà della partita“ – l’aggiornamento di Ancelotti. Recuperati per l’Atletico anche Ceballos e Mendy, mentre non ancora al 100% Carvajal, che non è stato inserito nella lista dei convocati.